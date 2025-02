Replay "The Voice" : Léo chante "Pas eu le temps" de Patrick Bruel (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Léo. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Léo a 17 ans. Il chante ce soir une chanson de Patrick Bruel : "Pas eu le temps" pour son audition à l'aveugle.

Lycéen super actif aux mille et un projets, Léo se lance dans l’aventure The Voice avec l’envie de partager son amour des textes et des mélodies. Il est très engagé, étant président de l’association des lycéens, bénévole aux Restos du Cœur, mais aussi actif dans une association d’aide aux devoirs pour les primaires.

Autodidacte en chant et en guitare, il s’inspire des grands noms de la chanson française comme Bourvil, Souchon et Cabrel. Bien qu'il se considère comme un "chanteur de salle de bain", il s’est laissé tenter par l’aventure grâce aux passages dans The Voice d’Alphonse et de Lillian. Léo espère que cette expérience l’aidera à gagner en confiance et à émouvoir avec sa sensibilité et ses histoires.

Admirateur de Vianney, il voit en The Voice une chance unique de progresser et de rendre fiers ses proches.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 15 février 2025 sur TF1.