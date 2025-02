Replay "The Voice" : The Joyful Key chante "Stand by me" de Ben E. King (vidéo)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec The Joyful Key. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nouveau talent à se présenter : The Joyful Key. Il a 25 ans, habite à Villiers-le-Bel. Il chante "Stand by me" de Ben E. King.

The Joyful Key est un artiste qui embrasse la musique comme il embrasse la vie. Victime de harcèlement scolaire dans son enfance, c’est dans la musique qu’il a trouvé refuge.

Ayant commencé une carrière dans les ressources humaines, il a eu l’opportunité de signer un CDI pour construire une vie rangée, qu’il a refusé grâce à sa passion pour la musique qui ne l’a jamais vraiment quittée : impossible pour lui de passer à côté de sa vie ! Depuis, c’est à corps perdu qu’il s’adonne à sa passion.

Il a eu des rôles dans la comédie musicale « Black Legends » et le spectacle du Roi Lion à Disneyland Paris, mais c’est aujourd’hui de façon individuelle que The Joyful Key aimerait se faire entendre.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 22 février 2025 sur TF1.