“La vengeance au triple galop”, une fiction parodique d'Alex Lutz et Arthur Sanigou en tournage pour CANAL+

Alex Lutz et Arthur Sanigou viennent de débuter le tournage de leur fiction parodique “La vengeance au triple galop” qui sera prochainement diffusée sur CANAL+.

Hommage flamboyant aux soap-operas des années 1980, porté par un casting exceptionnel, “La vengeance au triple galop” raconte les aventures pour le moins rocambolesques d’une femme qui tâche non sans mal de prendre son destin en main.

Stephanie Harper, riche héritière assez disgracieuse, épouse Craig Danners, sans se douter qu'il n’en veut qu’à son argent. Non content d'avoir une liaison torride avec Crystal Clear, la meilleure amie de Stephanie, il profite d'une sortie à cheval pour provoquer un accident et la laisser pour morte au fond d’un ravin... Mais Stephanie, miraculeusement sauvée, va décider de se venger.

Après Catherine et Liliane, Stéréo Top (collection de parodies de clips, de publicités, d’émissions de télévision), et le long-métrage Guy, “La vengeance au triple galop” réunit à nouveau Alex Lutz et Arthur Sanigou autour de leur passion commune pour la télévision vintage.

Avec : Audrey Lamy, Alex Lutz, Leïla Bekhti, Guillaume Gallienne, Gaspard Ulliel, Izia Higelin, Karin Viard, Marion Cotillard, François Civil, Ingrid Chauvin, Bruno Sanches, Tom Dingler, Lison Daniel, Thomas Poitevin.

Le tournage se déroule dans les Hauts-de-France à Ermenonville.