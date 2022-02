Inédit de “Police de caractères” : « Un loup dans la bergerie » samedi 12 février sur France 3 avec Clémentine Célarié

Samedi 12 février à 21:10, France 3 diffusera un nouveu volet de “Police de caractères”, « Un loup dans la bergerie » avec Clémentine Célarié et Xavier Robic.

L'histoire en quelques lignes...

Le coup de force d’un groupe de militants végans au sein d’une ferme agricole tourne court lorsque l’un de ses membres est retrouvé mort dans la laiterie. Georges Moreau, l’éleveur, déambule dans sa ferme, couvert de sang, fusil au poing...

La rivalité entre végans et éleveurs est à son paroxysme, et ce coin paisible de la campagne lilloise devient le lieu de toutes les tensions. L’association de défense des animaux « La Ferme de Noé », avec à sa tête une jeune femme, Héléna, reproche en effet aux Moreau, père et fille, de maltraiter leurs animaux.

C’est dans ce contexte inflammable que l’enquête est prise en charge par Louise Poquelin et Étienne de Beaumont, suivie de près par le commissaire qui aime sa viande… saignante.

Avec : Clémentine Célarié (Louise Poquelin), Xavier Robic (Étienne de Beaumont), Jules Houplain (Antoine Poquelin), Olga Mouak (Violette Langlois), Cyril Garnier (Raphaël), Cypriane Gardin (Manon Poquelin)

Adèle Choubard (Anaïs Poquelin), Benjamin Bougois (Timothée Richard), Antoine Chappey (Le commissaire), Raphaëlle Agogué (Chloé Belval).