“Comme des reines”, fiction multi-récompensée, à voir sur France 2 mercredi 22 juin (vidéo)

Multi-récompensée au Festival de Luchon 2021, la fiction inédite “Comme des reines” réalisée par Marion Vernoux sera diffusée sur France 2 mercredi 22 juin à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Samia, Louise et Jessica ont entre 15 et 20 ans.

Samia étouffe dans un carcan familial dans lequel elle ne se reconnaît pas et cherche difficilement sa voie. Grisée par une illusion de liberté, par le sentiment d’appartenance à une bande, mais, surtout, par l’argent facile, elle se laisse entraîner par Louise et son petit ami proxénète dans un réseau de prostitution. Très vite, le piège se referme et Samia n’ose plus revenir. Saura-t-elle s’en sortir ?

Avec : Sarah Isabella (Samia), Nina Louise (Louise), Bintou BA (Jessica), Idir Azougli (Nico), Bernard Campan (Jean-Philippe), Karole Rocher (Mona), Nathalie Richard (Aline).

Une fiction multi-récompensée

Le jury du Festival de Luchon 2021 présidé par Aïssa Maïga, entourée de Charles Berling, François Berléand, Dominique Jubin, François Liétout et Judith Lou, a décerné à cette fiction :

Le Pyrénées d'Or de la Meilleure Fiction Unitaire

de la Meilleure Fiction Unitaire Le Prix de la Meilleure Interprétation Masculine pour Idir Azougli .

pour . Le Prix du Meilleur Espoir pour Sarah Isabella, Nina Louise, Bintou Ba.

Le prix du jury Presse a été également décerné à “Comme des reines”, jury composé d'Émilie Gavoille (Télérama), Stéphanie Gorlin (Prisma Media), Stéphanie Guerrin (Le Parisien), Raphaël Porier (Écran Total) et Eva Roque (Europe 1)

Prix Europa 2021, mention spéciale du jury dans la catégorie téléfilm.