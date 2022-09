Inédit : “Meurtres à Amiens” samedi 3 septembre sur France 3

Samedi 3 septembre à 21:10, France 3 diffusera un nouvel opus inédit de la collection “Meurtres à...” qui se déroulera à Amiens.

L'histoire en quelques lignes...

Au cœur des hortillonnages d’Amiens, sur une nacelle de manège en forme de Nautilus, flotte le corps sans vie de Charlotte Jelenski.

Qui aurait pu s'en prendre à cette femme sans histoire, qui menait un ambitieux projet de parc d'attraction sur le thème de l’œuvre de Jules Verne ?

Le capitaine Louis Monet, victime d'un burn out suite au suicide de sa coéquipière, et sa nouvelle adjointe Léa Barnier, de trente ans sa cadette, se lancent sur l'affaire. Ces deux-là vont devoir apprendre à enquêter ensemble, entre Amiens et Le Crotoy, la terre de villégiature de Jules Verne, où a eu lieu un drame de l’adolescence dans un centre éducatif fermé, mêlant l’horreur à la féerie du monde de l'auteur.

Avec : Grégoire BONNET (Monet), Joyce BIBRING (Léa), Anne LOIRET (Eléonore), Célia ROSICH (Charlotte), Aladin REIBEL (Jelenski), Janis ABRIKH (Gaspard), Nicolas GRANDHOMME (Philippe), Xavier ROBIC (Jauffert), Anthony GOFFI (Max), Julien DESJARDINS (Thomas), Pascal CASANOVA (Paul Chevrier).