Soirée continue sur les agressions sexuelles au travail, mercredi 5 octobre sur France 2

Mercredi 5 octobre à partir de 21:10, France 2 proposera une soirée continue autour du harcèlement sexuel au travail avec La fiction “Boomerang” suivie d'un débat et du documentaire « La révolte des femmes de chambre ».

Une nouvelle soirée continue qui souligne l'engagement de France Télévisions dans la lutte contre toutes les violences et dicriminations. La force de la fiction, du débat et du documentaire pour nous alerter, briser les tabous et faire avancer la société.

Alors que, en Europe, 60 % des femmes (55 % en France) déclarent avoir été victimes au cours de leur carrière d'au moins une forme de violence sexiste ou sexuelle, France Télévisions se mobilise et consacre une soirée continue au harcèlement sexuel au travail avec la fiction inédite “Boomerang”, suivie d'un débat présenté par Julian Bugier et d'un documentaire inédit “Infrarouge” :« La révolte des femmes de chambre ».

21:10 “Boomerang”

À l’imprimerie Monteil, les relations entre les femmes et les hommes sont plutôt bonnes, même si les plaisanteries en-dessous de la ceinture ne sont pas rares.

Un soir, Quentin, l’un des anciens de la boîte, guette la jeune Roxane à la sortie de l’entreprise. Quentin est persuadé que Roxane est prête à céder à ses avances, qu’il lui suffira de faire le premier pas. Sauf que Roxane ne veut pas. Quentin ne la croit pas mais, quand il le comprend, il est malheureusement déjà allé trop loin. Choquée par cette agression, Roxane tente de mettre fin à ses jours. Elle ne doit la vie qu’à l’intervention de Louise Falconneti, grande gueule et figure historique de l’entreprise.

Face au déni de l’agresseur et de la direction, des femmes et des hommes de l’imprimerie, emmenés par Louise, décident de se mettre en grève, d'apprendre à se défendre comme il se doit, et de tout faire pour que justice soit rendue.

Avec : Corinne Masiero (Louise Falconetti), Bruno Salomone (Quentin), Tiphaine Daviot (Roxane), Laurent Bateau (Renaud Monteil), Marie Berto (Jeannette), Marie Hattermann (Valérie).

22:40 Débat en plateau

Les invités du débat seront communiqués ultérieurement par France 2.

23:45 “Infrarouge” : « La révolte des femmes de chambre »

En juin 2019, les femmes de chambre du plus grand hôtel Ibis de France, porte de Clichy, à Paris, décident de sortir du silence et de l’abnégation. Elles entament une grève pour dénoncer les cadences infernales, le travail impayé et les conditions éprouvantes que leur inflige Accor via le sous-traitant qui les emploie. Elles osent parler, devant la justice, d’exploitation et de discrimination de la part du premier groupe hôtelier européen et troisième mondial. C’est un système entier qui est pointé du doigt dans cette lutte qu’elles mènent, sans relâche, pendant près de deux ans.

Pour Rachel Kéké, porte-parole du mouvement, Sylvie Kimissa et les autres, c’est une lutte primordiale et incertaine qui s’enclenche et bouleverse leur vie. A travers la chronique de cette mobilisation collective, triomphante, le film nous embarque aux côtés de ces femmes et nous raconte qui sont ces nouvelles héroïnes de notre temps.

En juin 2022, l’élection de Rachel Kéké à l’Assemblée nationale fait de cette lutte, au-delà d’un symbole, un véritable marqueur historique et inédit : l’entrée de la première femme de ménage à l’Assemblée.