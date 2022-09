Octobre Rose 2022 : la fiction “Le souffle du dragon” diffusée sur M6 mardi 11 octobre

À l'occasion de l'édition 2022 de la campagne « Octobre Rose », M6 proposera une soirée spéciale mardi 11 octobre à partir de 21:05 avec la diffusion de la fiction “Le souffle du dragon” suivi du documentaire inédit « Dragon ladies : elles rament pour leur vie ».

21:05 “Le souffle du dragon”

Reims, un groupe de femmes se retrouve toutes les semaines à bord d’un étrange bateau à tête de dragon. Sandrine, Rose-Marie, Poups et Fanny ne se connaissent pas mais elles ont toutes en commun de s’être battu contre un cancer du sein. Sur les conseils de leur oncologue, le docteur Cuvelier, elles vont ramer pour empêcher la récidive, se reconstruire physiquement et moralement mais également exorciser cette peur qui vit en elles.

Coachées par Papi, un ancien champion de France d’aviron, ces femmes vont vivre ensemble une aventure humaine d’exception et se lancer un défi extraordinaire : se qualifier pour participer à une grande course internationale en Norvège.

“Le souffle du dragon”, c’est l’histoire d’une union plus forte que tout. C’est l’unité de femmes, toutes différentes mais solidaires, qui se dressent contre l’adversité pour magnifier et célébrer la vie.

Avec : Julie DE BONA (Sandrine), Julie GAYET (Fanny Kiener), François BERLÉAND (Papi), Firmine RICHARD (Rose-Marie), Bérengère KRIEF (Poups), Lola DEWAERE (Marion), Arié ELMALEH (Éric), Annie GRÉGORIO (Françoise), Amaury DE CRAYENCOUR (Marc), Claire FIASCHI (Équipière), Christophe HÉRAUT (Dr Cuvelier).

23:30 « Dragon ladies : elles rament pour leur vie »

Claire, Sylviane et Gribouille ont un point commun : elles ont toutes les trois joué un petit rôle dans la fiction “Le souffle du dragon” aux côtés de Julie Gayet, Julie de Bona ou encore Arié Elmaleh. Elles y ont partagé une part de leur vraie vie : celle de femmes qui ont eu un cancer du sein et pour qui la pratique du Dragon Boat - un sport nautique d’équipe - participe à une résilience, tant sur le plan physique que psychologique. Solidarité, sororité, dépassement de soi, drainage lymphatique post-opération mammaire : les bienfaits de ce sport sont multiples et offrent à ces femmes la possibilité de mieux vivre leur cancer, pendant et après.

Expédition de 200 km sur la Loire, compétitions avec des équipes masculines, entrainements hebdomadaires sur le canal de Reims (Marne)... Ce documentaire suit ces trois battantes au rythme de cette pratique sportive d’origine chinoise qui séduit de plus en plus de Françaises. À tel point qu’il existe désormais en France une cinquantaine de clubs de Dragon Boat pour les femmes touchées par un cancer du sein.

Vous découvrirez également Laëla, 42 ans, et Sylvie, 60 ans, deux Rémoises qui viennent de commencer le traitement de leur cancer du sein. Elles pratiquent le Dragon Boat pour la toute première fois, sur les conseils du Dr Bruno Cutili, radiologue, qui recommande ce sport à toutes ses patientes pour accompagner leur guérison.

Dans l’intimité des familles de ces cinq femmes, la réalisatrice a recueilli la parole de leurs maris et de leurs enfants. Ils ont accepté de parler des transformations de leurs épouses et mères mais aussi de confier comment eux-mêmes vivent ou ont vécu la situation. Leurs témoignages permettent de saisir que cette maladie - une fois que le « mal a dit » - semble pouvoir offrir une seconde vie, plus riche et plus apaisée... notamment grâce au Dragon Boat.

Un document réalisé par Sarah OULTAF.