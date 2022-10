Les films de Noël diffusés sur TF1 du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 24 octobre 2022.

Lundi 24 octobre 2022

13:55 Noël avec un prince

En visite à New York, le prince Colin d’Exeter percute Dee Dee, une jeune New-Yorkaise. Pour se faire pardonner, il accepte de jouer du piano lors des répétitions de sa chorale, mais il ne lui révèle pas sa véritable identité. Grâce à elle, il va découvrir la ville, plus particulièrement le Queens, et remettre en question sa vie. Tout se complique lorsque ses parents, le roi et la reine d’Exeter, arrivent à leur tour, accompagnés de la duchesse Adriana, la femme qu’il est censé épouser. Le prince doit alors choisir entre son cœur et ses obligations...

15:40 Escapade royale à Noël

Anna, jeune infirmière célibataire, travaille au service cardiaque d’un hôpital de Boston. Durant son service, presque tous ses collègues sont au gala de bienfaisance de l’hôpital. La reine de Galwick et son fils, le prince James, ont fait un don à l’établissement car le roi, désormais décédé, y avait séjourné trois ans plus tôt et avait beaucoup apprécié le dévouement du personnel médical. Une semaine avant Noël, Anna se met en route pour Kentsbury, sa ville natale, où son père tient une auberge. Au même moment, la famille royale part pour l’aéroport. Anna et la famille royale s’arrêtent au même moment dans une boutique de donuts. A cause d’une tempête de neige imminente, la famille royale ne peut plus rentrer à Galwick. Après avoir fait brièvement connaissance avec elle, Anna lui propose de se rendre dans l’auberge de son père. La neige reporte chaque jour l’échéance du départ de la famille royale, ce qui pousse Anna et James à se rapprocher lors de diverses activités de Noël.

Mardi 25 octobre 2022

13:55 Noël au château enchanté

Brooke et Margot décident de partir en Irlande pour retrouver la famille de leur père, décédé. Se faisant, au hasard de leur pérégrination, elles rencontrent Aiden, le comte de Glaslough et maître de Castle Hart. Elles se font alors passer pour une célèbre agence événementielle et acceptent d’organiser le gala de Noël annuel du château. Mais leurs mensonges les rattrapent…

15:40 La valse de Noël

Avery est une jeune femme à qui tout réussit. Collaboratrice dans un grand cabinet, aimée de ses amis et de sa famille, elle s’apprête à se marier à la période de Noël avec son fiancé, David, un homme parfait en apparence. Pour se préparer à ouvrir le bal le grand jour, elle s’inscrit avec David à un cours de danse de salon, pour apprendre la valse. Là, elle fait la connaissance de Nicky, un jeune garçon plein d’entrain, et de Roman, un client qui l’encourage à prendre dix leçons afin d’être prête pour le grand soir. Mais David lui annonce qu’il a accepté une promotion et qu’il doit partir pour Boston. Il lui propose de mettre en pause leur projet de mariage. Triste et déçue, Avery le quitte. Elle retourne au studio de danse pour annuler les cours et retrouve Roman, qui s’avère être le propriétaire des lieux. Il l’encourage à garder les cours pour elle et à faire une demi-heure d’évaluation gratuite comprise dans le forfait.

Mercredi 26 octobre 2022

13:55 L'invité surprise de Noël

Paige, qui travaille dans l'événementiel, revient passer Noël avec ses parents dans l'hôtel familial et organise la soirée du réveillon sur le thème des traditions de Noël dans le monde. Elle ignore que ses parents ont le projet de vendre l'hôtel pour profiter d'une retraite bien méritée. Dylan arrive pour évaluer l'hôtel dans le cadre de cette vente, accompagné de son fils, Noah. Paige leur fait découvrir les traditions locales, à la grande joie de Noah. Alors que Paige et Dylan se rapprochent, Paige commence à envisager de reprendre l'hôtel à la suite de ses parents. Mais elle découvre le projet de vente par hasard et, se sentant trahie, elle reproche leur silence à ses parents et à Dylan.

15:40 Noël au manoir enchanté

En 1903, Charles Whitley, millionnaire et inventeur de génie, achète une vieille horloge pour l’offrir à sa fiancée, à Noël. Alors qu’il essaie de la réparer, il s’évanouit soudainement et se réveille le lendemain, propulsé au XXIe siècle… Là-bas, il fait la rencontre de Megan Turner, qui va essayer de lui transmettre son amour des traditions de Noël, de l’aider à rentrer chez lui et peut-être plus encore…

Jeudi 27 octobre 2022

13:55 Noël tout feu tout flamme

Depuis le décès de sa femme, Michael consacre tout son temps à sa fille, Lily, et à son travail de pompier. Un jour, son ami, Noah, publie sur internet une vidéo du père et de la fille en train de danser et soudain, c’est la célébrité. Toutes les femmes rêvent de rencontrer le père préféré des Américains. Michael ne se sent pas prêt à sauter le pas, jusqu’à ce qu’il rencontre par hasard Olivia, la professeure de danse de Lily. Tous deux tombent sous le charme l’un de l’autre, mais la situation n’est pas simple : Olivia a des soucis d’argent et va peut-être devoir aller vivre en Floride et Michael craint que cette nouvelle relation ne vienne perturber sa fille, déjà fragilisée par la mort de sa mère.

15:40 L'héritière de Noël

Alors que Noël approche, Jessica Morgan, une riche héritière, aspire à passer des fêtes de fin d'année reposantes dans la petite ville de Glenbrooke. Là, elle fait la connaissance d'un charmant pompier.

Vendredi 28 octobre 2022

13:55 La fabuleuse parade de Noël

Liz vit à Seattle avec sa fille, Hannah. A quelques jours de Noël, elle reçoit un appel l’informant que son père s’est blessé. Malgré leur brouille, elle décide finalement de passer Noël à Portside, la ville côtière où elle a grandi, pour s’occuper de son père. Ce dernier a le bras immobilisé et refuse de célébrer Noël depuis le décès de sa femme, qui affectionnait énormément cette période de l’année. Dennis, le grand-père grincheux, va peu à peu se dérider au contact de sa fille, mais surtout de sa petite fille, Hannah, en passant des moments privilégiés avec elle. Mais il y a une ombre au tableau : le vieil homme a des dettes et la banque menace de saisir sa maison. Liz décide alors de s’inscrire à la parade de Noël dans l’espoir de remporter le grand prix de 25 000 dollars qui sera décerné au bateau doté des plus belles illuminations. Luke, son ami d’enfance qui ne semble pas indifférent à son charme, aide Liz a décorer le bateau à temps pour participer la parade...

15:40 À la recherche d'un Père Noël

Lorsque le Père Noël officiel d’une petite ville du Connecticut se blesse, Grace, la responsable de la célèbre parade de Noël, doit lui trouver un remplaçant d'urgence. Elle va chercher le fils dudit Père Noël, Ben, à Boston, pour le convaincre de remplacer son père, sans succès. Les évènements conduisent néanmoins Grace et Ben, que tout oppose, à passer du temps ensemble et à se confronter à leurs choix de vie respectifs.