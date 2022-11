Les films de Noël diffusés sur TF1 du 21 au 25 novembre 2022

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022.

Lundi 21 novembre 2022

13:55 Noël comme chien et chat



Les sentiments d'une jeune femme commencent à changer lorsqu'elle est contrainte de fêter Noël avec l'homme responsable de la fin son ancienne relation amoureuse.

15:40 Cinq cartes de voeux pour Noël



A quelques jours de Noël, Jessica est abandonnée par son petit ami. Elle décide alors de faire une pause dans sa recherche du grand amour ainsi que dans les préparatifs de Noël, qui est pourtant sa période préférée. Jessica décide d'envoyer les cartes de vœux qu'elle avait achetées pour son ex-petit ami aux cinq personnes les plus importantes de sa vie afin de leur exprimer sa reconnaissance. La carte destinée à son ancienne professeure de musique tombe entre les mains de son fils, Luke, qui vient personnellement remercier Jessica de la part de sa mère. Le photographe et la violoncelliste sont amenés à passer du temps et se rapprochent rapidement.

Mardi 22 novembre 2022

13:55 Les fabuleux miracles de Noël



Joy et Eric s'apprêtent à entrer dans la vie active. La jeune femme va être infirmière et Eric, journaliste, mais les choix sont difficiles à faire. Afin de prendre le temps de la réflexion, ils s'inscrivent dans un programme caritatif pour l'association Community Cares à Oshkosh, pendant la période des fêtes de Noël. Sur place, les hasards se multiplient et ils tombent amoureux dès le premier regard, mais Joy a un petit ami, Danny, depuis plusieurs années. Lorsqu'elle l'avoue à Eric au bout de deux semaines, celui-ci réagit assez mal. A l'issue du programme, Joy rentre chez elle, mais elle n'arrive pas à se résoudre à l'oublier et elle décide de quitter Danny pour retrouver Eric à Oshkosh. Malheureusement, Eric est victime d'un grave accident...

15:40 Un fabuleux coup de foudre pour Noël



Divorcé depuis deux ans, Patrick Godfrey vient s'installer chez sa mère à Boise, accompagné de ses deux fils. Il a vécu dix-sept ans à Hawaii, où il dirigeait une société qui organisait des excursions en pleine nature. A peine arrivé, il rencontre Margie, son ancienne petite amie qu'il a quitté pour s'installer à Hawaii. Celle-ci est désormais vice-présidente d'une société qui gère la banque alimentaire de Boise. Patrick cherche un emploi, si possible en relation avec la nature. Dès lors, ils ne cessent de se rencontrer, jour après jour et en toute occasion. S'agit-il d'un signe du destin ?

Mercredi 23 novembre 2022

13:55 Il faut sauver la boutique de Noël

Charlie Sawyer est une jeune analyste de données qui travaille pour Big Teddy, une grande chaîne de magasin des jouets. Elle-même dessine secrètement des jouets. Elle a une semaine pour tenter d’empêcher la fermeture de tous les magasins du groupe au bénéfice de la vente en ligne. Sa rencontre avec Grant Leviston, directeur dynamique du magasin 24, bouleverse sa vie.

15:40 Un hôtel pour deux à Noël



Amanda travaille à Miami et gère plusieurs établissements pour le compte des hôtels Horton. Elle rentre exceptionnellement à Hollybush, sa ville natale, pour passer Noël avec Eileen, sa grand-mère. Suite à un bug informatique à l'agence de location, elle est contrainte de faire la route du retour en compagnie de Lucas Manzino, un ancien camarade de lycée.

Jeudi 24 novembre 2022

13:55 Le sortilège de Noël



Ellie, une jeune créatrice de jeux vidéo à qui tout réussit, rencontre une voyante lors d'une fête de Noël. Celle-ci lui annonce que, pour trouver le grand amour, elle doit se faire pardonner d'avoir "ghosté" ses précédentes relations. Avec l'aide de son collègue Charlie, elle tente de renouer avec ses relations oubliées en espérant qui'ils accepteront de lui pardonner. Mais sa quête l'aidera-t'elle vraiment à trouver le grand amour ?

15:40 Noël avec le prince de mes rêves



Depuis dix ans, la romancière Izzi Simmons passe tous ses Noëls à Silver Springs. Mais cette année, ses vacances à la montagne semblent compromises. Alors que la date de rendu de son manuscrit approche à grands pas, elle est confrontée au syndrome de la page blanche. Quand elle apprend que le propriétaire de son auberge préférée va prendre sa retraite, Izzi décide de partir y terminer son livre.

Vendredi 25 novembre 2022

13:55 Une invitation inattendue pour Noël



Parents de deux filles, Maggie et son ex-mari, Jeff, ont toujours été amis avant tout. Lorsque Kate, la nouvelle petite amie de Jeff, invite Maggie à se joindre à leurs vacances familiales à la montagne, cette dernière saisit cette chance de passer les vacances avec ses filles.

15:40 Un Noël d'enfer



Accompagné de sa meilleure amie Maddy, Hugo rentre passer les fêtes de Noël chez sa mère à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il ne cesse de croiser Patrick, un jeune homme qui était dans le même lycée que lui il y a plus de dix ans. Hugo et Patrick ressentent immédiatement une attirance l’un pour l’autre, mais le départ prochain d’Hugo jette une ombre sur leur idylle, d’autant qu’Hugo se voit offrir une promotion qui l’obligera à déménager à Londres, s’il décide de l’accepter. Il doit aussi aider sa mère à préparer un festival magique pour tous les habitants de Carroll Avenue et sauver la gare historique de la ville qui risque d’être démolie.