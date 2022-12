“Adieu vinyle” en tournage avec Isabelle Adjani, Mathieu Amalric et Barbara Pravi pour France 3

Isabelle Adjani, Mathieu Amalric et Barbara Pravi viennent de débuter le tournage de “Adieu vinyle”, une fiction de 90 minutes réalisée par Josée Dayan pour France 3.

L'histoire en quelques lignes...

Fin des années 50 en France. Une femme, deux hommes.

Elle, Ève Faugère, une diva glamour au sommet de sa carrière. L’homme, son mari, Maurice Faugère, immense auteur qui l’a faite et propulsée des années au firmament de la chanson. Et enfin l’amant, Jean Leprat, son pianiste qui l’adore et brûle de passion pour elle.

Le poison atroce de la jalousie va les consumer jusqu’à la tragédie, le piège d’une machination machiavélique va les emporter tous les trois.

Et elle, l’autre, la si jolie Florence, si fraîche. Cette jeune chanteuse ambitieuse, prête à tout pour renverser celle qu’elle admire, n’est-elle pas elle aussi prise au piège d’un jeu diabolique qui la dépasse ?

D’où vient le danger ? Qui orchestre ce manège fatal gravé dans le vinyle des tout nouveaux 45 tours qui apporte chaque jour son message vénéneux ?

Qui va mourir ? Qui va survivre ?

Le tournage se cette fiction a débuté le 26 décembre 2022 et se déroule jusqu'au 25 janvier 2023 à Paris et à Granville.

Avec : Isabelle Adjani (Eve Faugère), Matthieu Dessertine (Jean Leprat), Mathieu Amalric (Maurice Faugère), Jacques Bonnaffe (Commissaire Borel), Barbara Pravi (Florence), Jérôme Deschamps (Antoine Meliot), Grégory Fitoussi (Stéphane Carel), Julie Dumas (Violette), François Burreloup (chauffeur de taxi)...

À découvrir à l'automne 2023 sur France 3.