"Crime dans le Larzac" & "Crime dans les Alpilles" sur France 3 samedi 14 janvier 2023

Samedi 14 janvier 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la collection “Crime...” avec une enquête dans le Larzac puis dans les Alpilles.

21:10 Crime dans le Larzac



Saint-Affrique, vaste commune de l’Aveyron. Pierre Loiseau, gros éleveur, est assassiné. Les pistes sont nombreuses. Est-ce sa petite amie qu’il s’apprêtait à quitter ? Son ex-femme, jalouse ? Un rugbyman avec lequel il a eu maille à partir ? Un petit paysan qui estime avoir été spolié ?

La vice-procureure Elisabeth Richard, le capitaine Charles Jouanic et le lieutenant Caroline Martinez n’atteindront la vérité qu’après avoir exploré d’inattendus méandres…

22:45 Meurtres dans les Alpilles



Alors qu’elle prend des clichés sur un site archéologique, une jeune femme d’une trentaine d’années est tuée d’une balle en pleine tête. Il s’agit de Caroline Autiero, photographe amateur et épouse du propriétaire d’un moulin à huile d’olive.

Dépêchés sur les lieux du crime et ravis de se retrouver, malgré les petites piques qu’ils ne peuvent s’empêcher d’échanger, Élisabeth Richard et Paul Jansac procèdent aux premières constatations. Apparemment, Caroline était appréciée de tous ceux qui la côtoyaient à Maussane où elle résidait. Et, aux dires de ses proches, elle formait un couple heureux avec son mari Laurent, malgré leur importante différence d’âge. Ce dernier semble sincèrement abattu, mais un témoin affirme l’avoir vu se disputer violemment avec sa femme le vendredi précédant le meurtre.

Tandis qu’Élisabeth et Paul s’interrogent sur l’éventuelle culpabilité de Laurent, placé en garde à vue, un corbeau s’affaire à envoyer des lettres anonymes mettant en cause deux autres notables du coin : l’avocat Édouard Descalis et Patrick Balarello, propriétaire d’une oliveraie.

La vice-procureure et son co-enquêteur de gendarme vont rapidement découvrir que les trois hommes, qui se connaissent depuis les bancs de l’école, sont liés par un lourd secret…