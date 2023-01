"Le contrat de trop" sur ARTE vendredi 20 janvier 2023

Vendredi 20 janvier 2023 à 20:55, ARTE vous proposera de voir ou de revoir "Le contrat de trop", une fiction allemande qui raconte l'histoire d'un ex-flic pris dans une affaire de meurtre crapuleux.

L'histoire en quelques lignes...

Trois ans après sa condamnation pour trafic de drogue, Erich Kessel s’apprête à sortir de prison. La période s'avère particulièrement éprouvante pour cet ancien policier des stups sevré de ses addictions, dont la fille gravement malade vient de mourir.

Alors que son épouse, Claire, est prête à lui accorder une seconde chance après des années de séparation, et que son ancien collègue et ami, le commissaire Mario Diller, lui a dégoté un job de barman, Kessel entend bien se montrer irréprochable. Mais peu avant sa libération, le double meurtre d’un jeune dealer et de sa fiancée, fille du puissant caïd du crime syrien Walid Schukri, menace de ruiner ses belles promesses. Car ce dernier, qui purge une longue peine aux côtés de Kessel, lui offre une coquette somme pour mettre la main sur le meurtrier de sa fille.

Pour l’ancien commissaire désormais fauché, la tentation est grande d’accepter ce juteux contrat, ultime enquête à la frontière de la légalité…

Après Trop tôt pour mourir, Entre ennemis et Mort ou riche, ce quatrième opus adapté des romans à succès de Georg M. Oswald réunit à nouveau les anciens acolytes Kessel et Diller, qui se frottent au milieu de la pègre hambourgeoise avec une complicité teintée de méfiance.