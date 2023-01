Extraits de "La vie, l'amour tout de suite" sur M6 mardi 31 janvier 2023 (vidéo)

Mardi 31 janvier 2023 à 21:10, M6 diffusera "La vie, l'amour tout de suite", une fiction inédite de 90 minutes adaptée du livre de Julie Briant et Catherine Siguret, publiée aux éditions Albin Michel.

À l’occasion de la diffusion de "La vie, l’amour, tout de suite", M6 propose une soirée spéciale sur le thème de la mucoviscidose.

L'histoire en quelques lignes...

Julie, 16 ans, est atteinte de la mucoviscidose. Alors que la maladie menace d’étouffer ses poumons, la jeune fille n’en fait qu’à sa tête, dévorant la vie à pleines dents.

Lorsqu’elle rencontre Ludo, 17 ans, elle “sait” : eux deux, ça sera pour toujours ! Alors, quelques semaines plus tard, quand Julie réalise qu’elle est enceinte, l’adolescente tout feu tout flammes n’hésite pas une seconde. Ce bébé qu’elle a toujours voulu, elle l’aura. Soutenue par Ludo, elle défie le monde des adultes en menant ce combat avec un courage et une volonté exceptionnelle pour contrer la maladie et la mort qui rôdent…

C’était pourtant impossible qu’elle tombe enceinte à cause de sa maladie, mais elle en est sûre, elle donnera la vie ! Quitte à cacher sa grossesse jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’y mettre fin, consciente que son médecin, le docteur Garriguès et ses parents, Cathy et Christian, n’accepteront jamais qu’elle mette sa vie en danger.

“La vie, l’amour, tout de suite”, c’est l’histoire d’une adolescente enceinte alors qu’elle n’aurait jamais dû l’être, mais aussi celle d’une famille qui va faire front. La force de vie de Julie finira par emporter sur son passage les réticences de son entourage. Après quelques cris, pas mal de pleurs et non sans angoisse, Cathy et Christian deviendront finalement ses premiers supporters.

Dans cette odyssée pour la vie, Julie livre une leçon de courage et de détermination. C’est parce qu’elle connaît la fragilité de l’existence et parce qu’elle a compris très vite que le pire n’était jamais prévisible, que Julie ne doute pas une seconde. Cette grossesse miracle, comme la décrit la première sage-femme qui l’examine, elle la mènera au bout, envers et contre tout.

Une fiction adaptée d'une histoire vraie

Cette fiction est adaptée d’une histoire vraie, celle de Julie Briant. Atteinte de mucoviscidose, elle est bien décidée à vivre sa vie à fond. Elle a publié, en 2020 chez Albin Michel, un livre éponyme écrit par Catherine Siguret, dont est inspiré cette fiction.

Aujourd’hui, à 27 ans elle est mariée et mère de deux enfants.

Une fiction de 90 minutes réalisée par Nicolas Cuche, avec : Anne Marivin, Sandy Afiuni, Éric Caravaca, Medi Sadoun, Anna Biolay, Louis Durant, Mathieu Madénian, Esther Valding.

En seconde partie de soirée

Ophélie Meunier accueillera en plateau des invités exceptionnels.

À ses côtés : Julie Briant, jeune femme atteinte de mucoviscidose dont l’autobiographie a inspiré la fiction, Anne Marivin, qui incarne la maman de Julie dans "La vie, l’amour, tout de suite", et Laurence et Pierre Lemarchal, fondateurs de l’association Grégory Lemarchal, leur fils décédé il y a 15 ans.