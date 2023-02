Jeudi 23 février 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Les ondes du souvenir", une fiction policière avec Gaëlle Bona et David Kammenos.

Après "Les Brumes du souvenir", situé à Verdun et "Les Murs du Souvenir", situé en Alsace, ce troisième opus de la collection met à l'honneur une histoire plus contemporaine : celle des aciéries de Lorraine et des Hauts Fourneaux de Longwy.

Leur fermeture à la fin des années 1970 entraîna de violentes luttes ouvrières et l'émergence d'ondes privées et clandestines.

Cette histoire sociale s'inscrit dans la grande Histoire et laissa son empreinte de manière plus douloureuse chez certains.

C'est ce que Clara Merisi, Guillaume Barot et François Gilbert vont apprendre dans cette nouvelle enquête.

L'histoire en quelques lignes...

Environs de Longwy, une usine sidérurgique abandonnée, sous les verrières brisées, des jeunes jouent aux explorateurs : la grille d'un vieux conduit de ventilation finit par céder...laissant apparaître un squelette dissimulé à l'intérieur.

Clara, Guillaume et François démarrent leur enquête : le corps est rapidement identifié, il s'agit d'Hervé Chaumont, ancien ouvrier sidérurgiste, militant syndical et l'un des bénévoles de la radio libre "Lorraine cœur d'acier", voix de la contestation ouvrière, au tournant des années 1970 - 1980.

Quelques jours plus tard, deux autres anciens sidérurgistes et membres de la radio, sont assassinés à leur tour.

Avec : Gaëlle BONA (Clara MERISI), David KAMMENOS (François GILBERT), Mhamed AREZKI (Guillaume BAROT), Isabelle CANDELIER (Julia CONTI), Nicolas WANCZYCKI (Eddy CHAUMONT), Lionnel ASTIER (Robert COLLART), Marvin DUBART (Kevin REINART).