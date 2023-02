"Petite sœur" : Fiction inédite diffusée sur ARTE vendredi 24 février 2023 (vidéo)

Face à la maladie de son frère jumeau, comédien de théâtre, Lisa voit son quotidien vaciller… Un drame sensible avec Nina Hoss et Lars Eidinger à voir sur ARTE vendredi 24 février 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Lisa, brillante dramaturge et écrivaine allemande, a délaissé pour un temps sa carrière artistique pour suivre son mari et sa famille en Suisse, dans une vie qui ne lui ressemble guère : son cœur est resté à Berlin, où vit son frère jumeau, Sven, acteur de théâtre sombre et fantasque.

Depuis qu’il a déclaré une leucémie, Lisa se consacre entièrement à ce frère chéri tiraillé entre pulsions de vie et abattement face à la maladie. Dans ce moment de vertige, Lisa sent se raviver ses aspirations profondes. Elle veut remuer ciel et terre pour que Sven remonte sur scène – au risque de mettre en péril sa vie de couple et sa famille.

Hamlet et son double

Entre Berlin et le canton de Vaud, les réalisatrices suisses Véronique Reymond et Stéphanie Chuat – duo gémellaire depuis leurs débuts – réalisent un drame sensible et habité sur la fratrie, construit sur mesure pour les trois figures de la Schaubühne que sont Nina Hoss (Barbara), Lars Eidinger et Thomas Ostermeier. Ce dernier se glisse dans la peau de son propre double, metteur en scène désemparé face à la maladie de son acteur fétiche, lequel refuse malgré la maladie d’abandonner sa place au sein de la troupe, lancée dans une nouvelle production de Hamlet.

Un long métrage sans pathos remarquablement interprété, sélectionné en 2020 en compétition au Festival de Berlin.