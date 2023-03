"Ötzi, l’homme des glaces" à revoir sur ARTE vendredi 3 mars 2023

Il y a cinq mille trois cents ans, le périple aventureux de l’homme dont le corps a été retrouvé intact dans les Alpes en 1991. Un thriller préhistorique inspiré de faits réels à voir ou à revoir sur ARTE vendredi 3 mars 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Chef de tribu, Kelab vit au bord d’un ruisseau des Hautes-Alpes. Un jour, alors qu’il est parti chasser, trois hommes attaquent sa petite communauté et la déciment. Seul son bébé survit au massacre. Kelab n’a alors plus qu’une idée en tête : retrouver les coupables afin de se venger.

Prenant son fils sous le bras, il entame un long périple à travers les montagnes glacées.

Premier meurtre non élucidé

Racontant l’histoire d’Ötzi, cet homme qui a vécu voilà cinq mille trois cents ans et dont le corps a été retrouvé intact en 1991 dans les Alpes de l’Ötztal, à cheval sur l'Autriche et l'Italie, cette fiction tente d'établir les circonstances de ce premier meurtre non élucidé de l’histoire.

Dans quelles conditions cet homme vivait-il ? Pourquoi voyageait-il ? Comment a-t-il été tué ? Une évocation en forme de thriller des premiers pas de l'humanité.