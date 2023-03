"Ã€ bout portant" : fiction inÃ©dite diffusÃ©e sur ARTE vendredi 10 mars 2023 (vidÃ©o)

Un universitaire recruté par la Stasi découvre avec horreur l’envers du décor… Un drame historique avec Lars Eidinger, inspiré du sort du dernier condamné à mort exécuté par la RDA, à découvir sur ARTE vendredi 10 mars 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Berlin-Est, au tournant des années 1980. Le chercheur en anthropologie Franz Walter saisit une opportunité inespérée : reprendre dans un avenir proche une chaire prestigieuse à l’université en échange de sa collaboration avec le ministère de la Sécurité d’État – la Stasi.

Ravi de cette opportunité, qui s’accompagne d’un appartement de fonction flambant neuf, l’universitaire se consacre en agent dévoué à sa première mission : enquêter sur une ancienne connaissance, un footballeur qui vient de passer à l’Ouest en laissant son épouse de l’autre côté du rideau de fer.

Pourtant, Franz ne tarde pas à déchanter, horrifié par les méthodes crapuleuses – machinations sexuelles, chantage et usage de faux documents – qu’on lui demande d’employer. Mais il est trop tard pour reculer : déjà compromis, il sent l’étau du régime se refermer sur lui…

Suspicion généralisée

Pour son second long métrage, la réalisatrice et scénariste Franziska Stünkel s’est inspirée de l’histoire vraie du dernier condamné à mort de RDA, Werner Teske, exécuté en 1981 pour espionnage et désertion après une parodie de procès, six ans avant l’abolition de la peine de mort par le régime communiste est-allemand.

Au cœur de ce drame historique, qui reconstitue avec une minutie glaçante l’atmosphère de suspicion généralisée mise en place par la Stasi, l’acteur Lars Eidinger (La complainte de Mackie) campe un antihéros poignant, opportuniste vite rattrapé par ses valeurs morales.