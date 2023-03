"Jack" : une poignante quête enfantine sur ARTE vendredi 17 mars 2023

Placé en foyer, Jack fugue, récupère son petit frère et cherche fiévreusement leur mère, qui les a abandonnés. Une poignante quête enfantine filmée avec une formidable vitalité à découvrir sur ARTE vendredi 17 mars à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Malgré son jeune âge, Jack est l'homme de la maison. Charmante mais irresponsable, Sanna, sa jeune mère, lui délègue le soin de s'occuper de son petit frère, de faire les courses, de préparer à manger. Quand un homme s'attarde dans la vie de Sanna, Jack le voit d'un mauvais œil.

Un jour, les services sociaux s'en mêlent et Jack se retrouve placé en foyer. Il s'adapte à cette existence rude mais ne vit que dans l'attente de revoir les siens. Quand le grand jour arrive, Sanna lui fait faux bond. Au cours d'une altercation, Jack blesse gravement Danilo, un adolescent agressif qui semble encore plus abandonné que lui. Alors il fugue, revient chez lui et trouve porte close. Il récupère son petit frère, confié à une amie. Puis les deux enfants errent dans Berlin en quête de leur mère…

Course folle

Apportant un bémol au modèle économique allemand tant vanté, les deux enfants se noient dans un Berlin impersonnel – rues piétonnes, clubs sinistres, centres commerciaux, parkings… – où leur solitude passe inaperçue.

Toujours essoufflé et en mouvement, Jack veut coûte que coûte recoller les morceaux de sa famille qui part en lambeaux. En filmant sa quête fiévreuse d'amour maternel comme une course folle, souvent en plan-séquence et caméra à l'épaule, Edward Berger insuffle une formidable vitalité à son film.

En compétition à la Berlinale 2014, Jack, porté par un jeune acteur impressionnant (Ivo Pietzcker), renouvelle avec brio et sans pathos le genre du drame de l'enfance.