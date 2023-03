"Comme mon fils" avec Tomer Sisley lundi 20 mars 2023 sur TF1

À découvrir lundi 20 mars 2023 à 21:10 sur TF1, "Comme mon fils" une fiction inédite avec Tomer Sisley et Jordan Delassus réalisée par Franck Brett.

L'histoire en quelques lignes...

Un petit garçon abandonné par sa mère croise le chemin d’un voyou en cavale qui décide de l’emmener avec lui.

Entre des braquages de banque, la menace de la police et l’obligation d’être toujours en mouvement, l’homme et l’enfant vont apprendre à devenir père et fils, à s’aimer et être inséparables...

Cette fiction, inspirée d'une histoire vraie, écrite par Edgar Marie et réalisée par Franck Brett, a obtenue le Prix du Public pour une fiction unitaire au dernier Festival de Luchon.

Avec : Tomer Sisley (Victor), Jordan Delassus (Charlie), Lizzie Brocheré (Margaux), Constance Dollé (Claire Marsac), Phénix Brossard (Benjamin Roméro)...