"Flair de famille" samedi 8 avril 2023 sur France 2 avec Samuel Labarthe et Sylvie Testud (vidéo)

France 2 vous proposera de découvrir samedi 8 avril 2023 à 21:10 "Flair de famille", une fiction inédite réalisée par Didier Bivel avec Samuel Labarthe et Sylvie Testud.

L'histoire en quelques lignes...

Frère et sœur, héritiers d’une dynastie de flics, Caroline et François sont des investigateurs performants aux méthodes atypiques. Une speedée qui a bien du mal à décrocher de l’esprit et des méthodes de la BAC du 9-3, un faux lent qui n’a pas son pareil pour décrypter les hommes grâce à sa passion et sa connaissance des animaux… Rat des villes, rat des champs, complémentaires, implacables, solidaires comme deux doigts de la main. Solides comme un mur.

Mais, derrière le mur, c’est une autre histoire… Ils sont comme chien et chat ! Et rejouent au cours de leurs enquêtes les sempiternelles relations fraternelles, la place de chacun au sein de la famille, les souvenirs d’enfance, bons comme mauvais, et les blessures à l’âme de chacun, jamais complètement cicatrisées…

Avec : Samuel Labarthe (François), Sylvie Testud (Caroline), Oscar Copp (Marcus), Fatim Zahra Alami Marrouni (Leila), Anne Girouard (Shirley), Cypriane Gardin (Loren Delorme), Laurent Fernandez (M. Delorme), Armelle Lecoeur (Mme Delorme), Laurent Bateau (Jacques Vandamme), Rebecca Tetens (Sabrina), Constantin Vidal (David), Maël Cordier (Yvan Laborde)...