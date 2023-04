"Le goût du crime" samedi 15 avril 2023 sur France 2 avec Cécile Bois

À découvrir samedi 15 avril à 21:10 sur France 2, "Le goût du crime", une fiction inédite dans laquelle Cécile Bois incarne une critique gastronomique qui va développer un goût prononcé pour une enquête criminelle corsée !

L'histoire en quelques lignes...

Ancienne chef étoilée, Laure Grenadier se consacre désormais à ses activités de critique gastronomique pour la chaîne qu'elle a créée sur internet. Et veille à garder ses distances avec son ex et père de sa fille Amandine, le capitaine de police Nicolas Garnier : Laure n'a pas digéré en effet qu'il la quitte pour une jeune femme.

Pourtant, lorsqu'une vague de crimes frappe les restaurateurs lyonnais, les résolutions de Laure vont voler en éclats. Car Nicolas et son nouvel adjoint Baptiste comprennent que la position de Laure dans le milieu très fermé de la restauration lyonnaise et le respect qu'elle inspire aux chefs régionaux sont des atouts inestimables pour leur enquête. Impliquée émotionnellement — son oncle est la première victime —, Laure se laisse convaincre de leur servir d'indic !...

Avec : Cécile Bois (Laure Grenadier), Charlie Dupont (Nicolas Garnier), Antoine Ferey (Baptiste Toussaint), Denis Marechal (Olivier Potemski), Victoria Eber (Amandine), Stéphanie Pareja (Céline Mandrin), Bernard Le Coq (Jérôme Grenadier)...