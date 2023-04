"Heureusement qu'on s'a" : fiction inédite avec Fred Testot sur France 2 mercredi 3 mai 2023

Mercredi 3 mai 2023 à 21:10, France 2 diffusera "Heureusement qu'on s'a", une fiction inédite avec Fred Testot sur la maltraitance ordinaire des enfants.

L'histoire en quelques lignes...

Vincent a 13 ans, l’âge où l’on bascule vers l’adolescence ; il a une admiration sans borne pour son père ; ce dernier, au chômage, s’occupe surtout de foot, prétendant devenir bientôt entraîneur professionnel ; en revanche, il s’occupe peu de sa femme et encore moins de ses enfants. Seul Vincent, qui partage sa passion du foot, a une relation qu’il croit privilégiée avec son père, ce dont il tire une grande fierté.

La mère de Vincent, elle, supporte toutes les charges et responsabilités jusqu’au jour où, à bout, elle fait une tentative de suicide et se retrouve hospitalisée pour dépression..

La fratrie, Vincent, Clément (10 ans) et Clara (7 ans), se tourne alors vers son père, mais ce dernier n’a clairement aucune envie d’assumer son rôle de père.

Coupé de sa mère, abandonné par un père défaillant, Vincent va devoir prendre en charge Clément et Clara ; et comprendre peu à peu que ce père qu’il voyait comme un héros n’est en fait qu’un vantard, menteur, irresponsable et égoïste. A force d’attendre quelque chose qui ne vient jamais, Vincent choisira de reprendre sa vie en main...

Avec : Fred Testot (Franck), Zinedine Soualem (Colinet), Oscar Pauleau (Vincent), Eliott Furic (Clément), Nina de Tonquedec (Clara).

Note d'intention d'Anne Giafferi, scénariste et réalisatrice

La fiction a beaucoup abordé la maltraitance des enfants, dans ce qu’elle peut avoir d’extrême : enfants battus, enfants abusés, enfants abandonnés …

On parle beaucoup moins, et c’est normal car elle est moins violente et moins spectaculaire, de la maltraitance ordinaire, celle que font subir à leurs enfants des parents défaillants, parfois même sans en avoir conscience.

Cette maltraitance courante et pourtant répandue découle de l’irresponsabilité, de l’immaturité, de l’égoïsme, de la désinvolture. Cette maltraitance insidieuse ne se voit pas et souvent ne se formule pas. Cette maltraitance profite, consciemment ou pas, de l’innocence des enfants, de leur amour inconditionnel pour leurs parents et de leur incapacité à les juger.

C’est une maltraitance presque banale qui peut pourtant bouleverser le développement psychique, affectif et psychologique des enfants. Et qui peut faire des adultes fragilisés.

C’est une maltraitance en pente douce, dans laquelle chacun peut se reconnaître, soit comme l’enfant qu’il a été, soit comme le parent qu’il est devenu.

Derrière ce thème fort de la maltraitance ordinaire, il y a aussi la relation d’amour inconditionnelle entre trois enfants, livrés à eux-mêmes et qui se serrent les coudes pour pallier aux défaillances de leurs parents. Un amour fraternel bouleversant et démultiplié par la situation. Un amour sincère et bouleversant. Et qui incarne toute la pureté de l'enfance.