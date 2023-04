"Sages-femmes" : fiction inédite sur ARTE vendredi 21 avril 2023

Le parcours initiatique de deux amies sages-femmes dans une maternité sous haute tension. Un film poignant de réalisme de Léa Fehner, infusé de l’énergie de ses jeunes comédiens, à découvrir sur ARTE vendredi 21 avril 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Fraîchement diplômées après cinq ans d’apprentissage du "plus beau métier du monde", Sofia et Louise, jeunes sages-femmes à la vocation chevillée au corps, se réjouissent de rejoindre une maternité.

Mais à peine débarquées, les deux amies pour la vie se heurtent aux cadences folles d’un service au bord de l’explosion. Face au poids de leurs nouvelles responsabilités, l’une et l’autre sont submergées d’émotions, entre euphorie des naissances, pathologies liées à la maternité et angoisse de la mort.

Mise à rude épreuve, leur complicité résistera-t-elle à la pression ?

État d’urgence

"Bonjour et bienvenue !" La formule rituelle des sages-femmes adressée aux légions de bébés chiffonnés qui défilent entre leurs mains résonne, non sans ironie, pour celles – et ceux – qui débutent leur sacerdoce dans cet univers sous haute tension.

Plongeant en apnée dans le quotidien d’une maternité, Léa Fehner signe un film poignant de réalisme qui en épouse les battements de cœur comme l’urgence infernale avec, en toile de fond, la colère de la profession, liée à la pénurie de personnel et au manque de moyens.

Cette fiction, inspirée du récit de sages-femmes et d’observations in situ de toute l’équipe artistique, a été tournée à la suite d’ateliers menés avec de jeunes comédiens du Conservatoire national supérieur de Paris, dont la fougue irradie l’écran.

Avec finesse, la cinéaste met en scène le parcours initiatique de deux vaillantes héroïnes : Sofia, qui tangue, laminée par le doute après un accouchement à haut risque (Khadija Kouyaté, touchante de vulnérabilité) et Louise (Héloïse Janjaud, tout en générosité), arrimée à son capital confiance. Autour d’elles, les plus anciennes se débattent pour colmater les brèches, maltraitées par un système qui finit par mettre en danger jeunes mères et nouveau-nés.

Du dévouement à l’épuisement, de la précarité à la solidarité, le portrait vibrant d’un métier en crise.