"Nouveaux Meurtres à Saint-Malo" sur France 3 samedi 29 avril 2023 avec Bruno Solo et Louise Monot - Vidéo

À l'occasion du 10ème anniversaire de la collection à succès "Meurtres à", France 3 propose samedi 29 avril 2023 à 21:10 une nouvelle enquête à Saint-Malo, avec le casting originel porté par Bruno Solo et Louise Monot.

L'histoire en quelques lignes...

Quelques années après avoir arrêté son frère pour meurtres, un drame qui l’a poussé à abandonner sa carrière de flic, Gwen Garrec (Louise Monot) se retrouve de nouveau au milieu d’une affaire criminelle. Elle décide, aidée de son ancien acolyte Vautier (Bruno Solo), désormais à la retraite, d’enquêter en parallèle de la gendarmerie.

Qui contrôle ce chien sanguinaire qui semble vouloir décimer l’une des plus anciennes familles malouines ? Se pourrait-il que Ronan, l’ex-compagnon de Gwen et père de son fils, introuvable depuis plusieurs jours, soit impliqué dans l’affaire ? Gwen ne peut y croire et fera tout pour prouver l’innocence de Ronan.

Mais Kassem (Marwan Berreni) et Vasseur (Chloé Stefani), les gendarmes officiellement en charge de l’enquête, ne voient pas cette intrusion d’un bon œil …

Avec : Bruno Solo (Eric Vautier), Louise Monot (Gwen Garrec), Chloé Stefani (Julie Vasseur), Marwan Berreni (Kassem), Bertrand Constant (Yann de Kermanlec), Xavier Deranlot (Loïc de Kermanlec), Laurence Roy (Marie de Kermanlec), Peggy Leray (Anna), Baptiste Caillaud (Ronan Delalande), Lety Pardalis (Nicole Vautier).