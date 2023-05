"Un bon flic : Les morts ne parlent plus" sur ARTE vendredi 26 mai 2023

Après l’assassinat d’un jeune policier par un trafiquant de drogue, son peu orthodoxe coéquipier enquête dans Berlin. Un thriller au réalisme efficace à voir ou à revoir sur ARTE vendredi 26 mai 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Dévasté par la mort de sa compagne, Milan Filipovic, jeune commandant de police à Berlin, décide de démissionner. Lors de sa dernière journée d’exercice, son collègue Fredo Schulz et lui sont appelés dans un aéroport où une Colombienne servant de mule a été arrêtée avec un kilo de cocaïne dans le corps. Les deux policiers sont pris en chasse par le compagnon de la suspecte jusque dans une station-service où Milan est abattu de sang-froid sous les yeux de son partenaire.

Rongé par la culpabilité, Schulz renoue avec un vieux démon, l’alcoolisme, mais décide de retrouver le coupable. Son nouveau coéquipier, Radu Lupescu, doit faire de son mieux pour s'habituer à ses méthodes musclées et pas toujours orthodoxes. Leur tandem parvient à remonter jusqu'au service des douanes, dont un agent pourrait être impliqué dans le trafic…

Vengeance et corruption

Trafic de drogue, policiers et douaniers corrompus, vengeance et blessures intimes : tout s’accélère au fil de cette fiction portée par Armin Rohde (Cours, Lola, cours), l'un des acteurs les plus célèbres d'Allemagne.

Plusieurs fois distingué pour ses films et téléfilms outre-Rhin, le réalisateur et scénariste Lars Becker (Mort ou riche) témoigne une fois de plus de sa maîtrise du thriller avec cette enquête trépidante à travers Berlin.