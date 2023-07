"Amis d'enfance" : une fiction théâtrale inédite sur France 2 mardi 1er août 2023

Mardi 1er août 2023 à 21:10, France 2 diffusera "Amis d'enfance", une première fiction théâtrale : une création d'un nouveau genre écrite comme une pièce et tournée comme une fiction.

"Amis d'enfance" invite les téléspectateurs à suivre les retrouvailles estivales de deux couples, incarnés par Anne Jacquemin et Nicolas Briançon d'une part et Isabelle Gélinas et François Vincentelli d'autre part.

L'histoire en quelques lignes...

Pierre et Aline, la cinquantaine, décident de profiter une dernière fois de leur maison d'hôtes, dont ils cessent l'activité, en invitant des amis.

C'est au tour de Max, ami d'enfance de Pierre, et de sa femme Charlotte d'être invités. La semaine promet d'être belle, entre le Festival d'Avignon et de bonnes bouffes bien arrosées.

Mais comment faire perdurer ces amitiés nouées dans l'enfance et que l'on tente une fois l'an de relancer, quand les trajets de vie de chacun n'ont fait que diverger au fil du temps...

Sam Karmann, coauteur et coréalisateur raconte la genèse du projet :

Au départ, Catherine Wimphen et moi avons écrit Amis d'enfance pour la scène. La pandémie en 2020 et 2021 a rendu ce projet impossible à monter dans les conditions habituelles. Une idée a germé : répéter la pièce comme au théâtre mais l’interpréter comme au cinéma… en gardant la présence du public.

Si je ne pouvais apporter de la fiction au théâtre, j'allais apporter du théâtre à la fiction.

L’exercice de la captation théâtrale telle que nous le connaissons impose au téléspectateur l’effort d’accepter que le jeu (et donc les sentiments et les émotions) des comédiens ne lui soit pas adressé directement, mais qu’il « transite » par le public présent dans la salle. Les interprètes jouent « large », parlent haut et fort, ce qui est naturel dans la salle mais sonne souvent artificiel devant son écran, surtout quand les situations sont complexes, les enjeux plus psychologiques et la caractérisation des personnages plus subtile.

L'action de la pièce se situant dans une maison d'hôtes, nous allions tourner en décors naturels, avec plusieurs caméras, en longs plans-séquences, et installer du public sur des gradins, façon "théâtre de verdure", devant l’immense terrasse du mas devenue grande scène de ce théâtre...

Cette envie d'associer une écriture théâtrale et un tournage de fiction exigeait d'innover dans la façon de travailler et de produire. C’est là que j’ai eu envie de partager ce travail de réalisation avec un spécialiste du multi-caméras : Serge Khalfon. Ce fut une collaboration totalement fluide, dès lors que j'avais mis en scène la pièce, je me consacrais sur le plateau à la direction d’acteurs, il se consacrait avec son équipe à les filmer plus qu’à les enregistrer.

Voilà comment Amis d'enfance est devenu une pièce-film, un film-pièce, un hybride que nous avons appelé : "fiction théâtrale".