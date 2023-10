"Deux visages pour une mère" : fiction inédite à voir sur ARTE vendredi 27 octobre 2023

Jusqu'où une mère peut-elle aller pour protéger ce qu’elle a de plus cher ? Dans le huis clos d’une maison isolée, un thriller psychologique à l’atmosphère tendue, à découvrir sur ARTE vendredi 27 octobre 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir passé plusieurs années à l’étranger, Marta, docteure obstétricienne, mène une vie tranquille dans la campagne allemande avec Roland, son mari, et Nathan, leur fils âgé de 6 ans.

Un jour, dans un magasin de bricolage, elle croise fortuitement Valmir, un ouvrier albanais. Peu après, ce dernier se présente comme artisan au domicile du couple auquel il propose des travaux de rénovation.

Accueilli à bras ouverts par Roland, l’homme s’immisce peu à peu dans leur vie et se comporte de plus en plus étrangement avec Marta. Cette dernière pressent qu’il connaît quelque chose de son passé...

Secret de famille

Pour son premier long métrage, récompensé en Albanie par trois prix au festival Dea Open Air de Tirana, Sebastian Ko (Tatort) met en scène entre les murs d’une maison isolée un huis clos à l’atmosphère tendue. D’un côté, un ouvrier albanais à la vie précaire qui porte de lourdes accusations et menace l’équilibre d’un couple ; de l’autre, une femme aisée déterminée à tout pour préserver ce qu’elle a de plus cher. Valmir, Marta et Roland s’observent, laissent remonter des souvenirs enfouis, s’affrontent dans un mélange de suspicion et de ressentiment.

Au fil des révélations, les alliances se nouent et se dénouent, les rapports de force s’inversent, laissant le spectateur dans l’expectative jusqu’au bout : qui ment et qui dit vrai ?