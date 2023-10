Enfants maltraités : soirée continue sur France 2 mercredi 22 novembre 2023

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant du 20 novembre, France 2 diffusera le mercredi 22 novembre 2023 une soirée continueà partir de 21:10.

La soirée débutera avec la diffusion de la fiction inédite "Je suis né à 17 ans", suivie d’un débat présenté par Julian Bugier.

Inspiré du livre-témoignage de Thierry Beccaro et Jean-Philippe Zappa, ce film, réalisé par Julien Séri, nous raconte l’histoire bouleversante de l’enfance de Thierry Beccaro et son parcours pour se libérer de son passé d’enfant battu.

Après le débat, en présence notamment de Thierry Beccaro, la soirée se prolongera par la rediffusion du documentaire "Bouche cousue", réalisé par Karine Dusfour, qui questionne la violence parentale à travers le regard des enfants. Donner la parole aux enfants en danger, en mettant des mots sur une violence ordinaire et souvent tragique dont ils sont victimes, les sortir de l’invisibilisation, c’est aussi leur donner un avenir.

21:10 "Je suis né à 17 ans"

Thierry a été un enfant battu. Il s’est construit contre les violences subies et a toute raison d’être fier du résultat. Mais les traumatismes de l’enfance sont toujours présents, générateurs d'angoisses et d'un perpétuel manque de confiance en soi.

L’annonce de la mort imminente du père coupable des brutalités, et avec lequel Thierry a rompu toute relation, sonne l’heure des comptes. Le moment est venu pour Thierry de mettre de l’ordre dans sa mémoire et dans ses sentiments.

Pour liquider le passé, il faut d’abord le comprendre. C’est ce que Thierry s’applique à faire avec l’aide de son psy et de ses proches, sa mère, sa sœur, sa compagne, avec le soutien de ses enfants, surtout, pour lesquels il a su être un père tendre qui n’a pas reproduit le schéma de sa propre malédiction.

Avec : Thierry Beccaro (Thierry), Manon Lheureux (Mère Thierry jeune), Elisabeth Comelin (Mère Thierry 2022), Moïse Santamaria (Père Thierry), Elsa Lunghini (Laurence), Muriel Combeau (Valérie adulte), Jules Morlon (Thierry 17 ans), Anne Loiret (tante), Pierre Azarello (Thierry 7 ans)...

22:40 Débat « Enfants maltraités : se reconstruire après la violence »

Réalisé par Philippe Lallemant. Julian Bugier recevra en invités sur le plateau :

Thierry Beccaro.

Edouard Durand, ancien juge des enfants, co-président de la CIIVISE, auteur de Défendre les enfants - la mission d'un juge (éditions du Seuil)

Mélanie Dupont, psychologue à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu à Paris et présidente de l'association Centre de victimologie pour mineurs.

Laura Morin, directrice nationale de l'association L'Enfant bleu.

23:35 "Bouche cousue"

Dans ce documentaire, Mélissa Theuriau, la productrice, et Karine Dusfour, la réalisatrice, ont voulu questionner la violence parentale à travers le regard des enfants. Une violence impensée, étouffée, une violence tue.

Dans le sillage de la lutte contre les violences faites aux femmes, elles espèrent que leur film servira à tourner notre regard sur les violences faites aux enfants. Les adultes, sans le vouloir, cousent la bouche des enfants, et souvent se bouchent les oreilles.

En filmant ces hommes et ces femmes, le documentaire remet au cœur du dispositif la parole et l’écoute des enfants. Des mots là où il n’y en avait plus, des mots pour sauver.