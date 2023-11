"Le métis de dieu" : portrait du cardinal Jean-Marie Lustiger sur ARTE vendredi 24 novembre 2023

Incarné par Laurent Lucas, énergique et tourmenté, un portrait à fleur de peau du cardinal Lustiger, acteur majeur de la réconciliation judéo-chrétienne. Cette fiction sera diffusée sur ARTE vendredi 24 novembre 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Aron Jean-Marie Lustiger est issu d'une famille juive. À 14 ans, en pleine Occupation, il se convertit au catholicisme contre l’avis de ses parents. Il perd sa mère en déportation et se heurte violemment à son père, qui n’accepte pas son choix.

Devenu curé, il se hisse au sommet de la hiérarchie ecclésiastique grâce à Jean-Paul II, avec lequel il se lie d'amitié. Mais en 1985, un couvent de carmélites polonaises s'installe dans les murs d'Auschwitz, là où Gisèle Lustiger a été gazée. L’événement déclenche la plus grave crise entre juifs et chrétiens depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c’est à cet homme d’Église pas comme les autres qu'il revient de trouver une issue au conflit, qui le bouleverse intimement.

Réconciliation

Ilan Duran Cohen s'éloigne ici du ton hilarant de son précédent film, Le plaisir de chanter, pour proposer un passionnant portrait, concentrant quinze ans de la vie de Jean-Marie Lustiger. Il ne commet pas l’erreur de vouloir raconter toute l’existence du cardinal disparu en 2007, mais s’attache à peindre la dualité de celui qui se nommait lui-même "le métis de Dieu" : sa double identité juive et chrétienne, à l'origine d'un douloureux conflit personnel qui va devenir le moteur d’une réconciliation collective.

En incarnant cet homme d'action avant tout, Laurent Lucas insuffle au récit une énergie qui ne faiblit jamais. On se laisse ainsi conduire à pas pressés dans les coulisses de l’Église, des bureaux fonctionnels de l’archevêché de Paris jusqu’aux luxueux salons du Vatican.

Dans ce parcours constamment guidé par l’urgence, la religion s’exerce moins dans les rites que dans le dialogue et la négociation, où les sentiments personnels comme les impératifs politiques ont leur mot à dire.

En évitant la charge satirique autant que l’hagiographie, le film se tient à juste distance de ces grands personnages que sont le pape Jean-Paul II et le cardinal Jean-Marie Lustiger. Il parvient à nous les rendre proches grâce à un humour souvent bienvenu et à la présence de seconds rôles parfaitement composés.