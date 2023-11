"Une mort sans importance" avec Bruno Salomone à revoir sur France 3 jeudi 30 novembre 2023

Jeudi 30 novembre 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Une mort sans importance", une fiction réalisée par Christian Bonnet avec Bruno Salomone et Caroline Proust.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une petite ville proche de Marseille, entre ville et campagne, un marginal qui vivait sur un terrain municipal à l'abandon est retrouvé mort. Les premières constatations concluent à un meurtre.

Claire Lepecq-Quémeneur, qui travaille au SRPJ local, est chargée des investigations. Son ex-mari, Alain Quémeneur, a la garde de leur fils Basile, 17 ans. Alors que l'enquête démarre, Alain se rend compte que Basile en sait plus qu'il ne le devrait sur la mort de l'homme, un certain Didier Novelli.

Sans en parler à Claire, Alain ne tarde pas à découvrir la vérité : avec deux de ses amis, Basile est coupable du meurtre de Novelli. Celui-ci, près de chez qui les trois adolescents allaient faire du tir à l'arc, a été tué lors d'une dispute déclenchée pour des raisons obscures.

Résolu à protéger Basile malgré la gravité des faits, Alain décide de tout faire pour empêcher son ex-femme de découvrir la culpabilité de leur fils. Engagé dans une collusion active avec les parents des deux autres jeunes, il se trouve pris dans une spirale de mensonges et de déni qui va mettre à mal jusqu'à sa raison.

De son côté, Claire met au jour des indices qui semblent suggérer que son fils et ses deux amis pourraient ne pas être totalement étrangers aux circonstances qui entourent la mort de Novelli. Gagnée par des soupçons de plus en plus alarmants, elle avance à tâtons vers une vérité dont elle pourrait bien ne pas se remettre.

Avec : Bruno Salomone (Alain Quémeneur), Caroline Proust (Claire Lepecq-Quémeneur), Théo Augier (Basile Quémeneur), Amir El Kacem (Nassim Dridi), Anne-Élisabeth Blateau (Isabelle), François Levantal (Daniel Sauvagnac), Philippe Duquesne (Franck Largeon).