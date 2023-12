"Le nouveau" avec François-Xavier Demaison et Julie Gayet à découvrir sur M6 jeudi 21 décembre 2023

Jeudi 21 décembre 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir "Le nouveau", une fiction inédite réalisée par Ludovic Colbeau-Justin avec François-Xavier Demaison et Julie Gayet.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que sa société de transports routiers est au bord de la faillite et que sa femme lui a demandé de quitter la maison, Alexis Berthier (François- Xavier Demaison) est victime d’un AVC qu’il croit sans conséquences, mais il s’aperçoit rapidement qu’il ne sait plus lire, ni écrire.

Pour ne pas risquer de tout perdre en se présentant diminué devant ses collaborateurs, sa femme, Adèle (Julie Gayet) et sa fille, Mathilde (Emma Dupont), il décide de se rééduquer dans le plus grand secret. Il reprend le chemin de l’école primaire et renoue avec son ami d’enfance : Jean-Michel Delcourt (Charlie Dupont) professeur des écoles à Coursan, leur village natal.

Alexis devient “le nouveau” de la petite école de campagne à classe unique qui va du CP au CM2. Ce retour au monde de l’enfance, le bon sens de Binou (Noé Chabbat) son nouvel ami de dix ans, et les méthodes originales d’enseignement de Jean-Michel vont bouleverser la vie d’Alexis, l’obliger à se remettre en question et réinventer sa vie professionnelle et amoureuse.

Question au réalisateur Ludovic Colbeau-Justin

Comment s'est déroulé le tournage ?

L’une des particularités du tournage du “Nouveau” a été la présence des enfants. Jean-Michel est professeur dans une petite école de village, Coursan. Il y enseigne de manière assez singulière. Pour lui les enfants doivent être heureux, libres et peu contraints et l’éducation, pour être efficace, doit être ludique.

Il était donc important pour nous que le plaisir des enfants d’être à l’école et l’adhésion à cette méthode soient visibles à l’image. On a donc choisi un groupe d’enfants en région pour encadrer nos deux enfants comédiens, Noé et Eleonor. La plupart n’avait jamais mis les pieds sur un plateau, on les a installés tous ensemble dans un hôtel afin qu’ils passent le maximum de temps unis.

Pour être le plus réaliste possible et ressentir la liberté des enfants en classe, je leur ai consacré énormément de temps pour chaque séquence, ils connaissaient seulement la trame et les enjeux et avaient le droit d’intervenir comme ils le sentaient. Tout cela nous a permis de capter beaucoup d’authenticité, de sincérité et de sourires. Puis après nos acteurs pouvaient réagir face à eux et reprendre le fil du scénario. Ce fut un exercice chronophage mais très plaisant pour tous.