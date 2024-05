Disparition inquiétante - Trois épisodes à revoir sur France 2 mardi 7 mai 2024

Mardi 7 mai 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la collection "Disparition inquiétante".

21:10 Retour aux sources

Ce matin, Gabrielle Perez, commandante de police, avait décidé de prendre sa journée pour s’occuper de son père affaibli. Mais, c’était sans compter sur l’enlèvement d’Elouan, dix ans, suivi à l’hôpital pour troubles alimentaires sévères. Pourquoi précisément cet enfant ? Cette disparition inquiétante serait-elle liée aux actions militantes de ses parents pour le droit au logement ? La journée passe et Gabrielle va devoir avancer dans les méandres d'une situation bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il faut faire vite, Elouan est en danger.

22:40 L'évaporation

A Strasbourg, sous un vent glacial, neuf élèves d’une école protestante disparaissent lors de la visite de la cathédrale. La maîtresse s'effondre et meurt. Les enfants sont introuvables et aucun témoin ne peut livrer d'information utile. Maya Rosetti, jeune commissaire, est chargée de l’affaire. Pour espérer la résoudre, il va lui falloir renouer avec son ex bien que celui-ci ne souhaite plus entendre parler d'elle. Et la procureure ne lui facilite pas la tâche…

00:10 Peur sur le campus



Sur le campus de l’université de Lyon, c’est l’effervescence. Clémentine Roussin, 21 ans, étudiante en troisième année a disparu… L’enquête est confiée à la commissaire Julie Sanchez, tout juste mutée à Lyon où elle a décidé de suivre sa fille, Oriana, 18 ans, qui effectue sa première année universitaire. Pour Oriana, se retrouver en coloc avec sa maman tient du cauchemar. Pour Julie, l’implication dans son enquête est double. C’est son job de mère de s’assurer que sa fille, comme toutes les jeunes filles, puisse aller à la fac en toute sécurité, c’est son rôle de flic que de retrouver la disparue même si c’est en compagnie de Patrice, un flic sans ambition et peu enclin à comprendre la jeunesse et le fonctionnement d’une fac…