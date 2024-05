"12 ans, 7 mois, 11 jours" avec Marie Denarnaud et Julie Gayet sur France 2 mercredi 15 mai 2024

Mercredi 15 mai 2024 à 21:10, France 2 diffusera "12 ans, 7 mois, 11 jours", une fiction inédite avec Marie Denarnaud, Julie Gayet et Hubert Delattre.

L'histoire en quelques lignes...

Bien qu’elle ait été jugée innocente de l’accident qui a causé la mort de Raphaël à l’âge de 12 ans, 7 mois et 11 jours, Inès Zerouali se sent toujours coupable de la mort de ce jeune garçon. Au point d’être convaincue que Lucie Coubert, la mère de Raphaël veut se venger et s’en prendre à son fils, Théo, le jour où il aura à son tour 12 ans, 7 mois et 11 jours…

Intuition ou paranoïa ?

Cette crainte l’obsède au point de l’éloigner de son mari, Mehdi Zerouali, qui a finalement demandé le divorce. Le fameux jour tant redouté arrive et Inès, décidée à protéger son fils, le cache dans une cabane au fond d’une forêt, le temps d’aller confronter Lucie. Son plan est clair : obtenir ses aveux et la convaincre de renoncer à sa vengeance.

Seulement, les plans même les plus élaborés ne sont jamais à l’abri d’un petit grain de sable qui peut tout enrayer : Mehdi, qui accuse Inès d’avoir enlevé leur fils, est bien décidé à le retrouver. Il demande l’aide du commandant de gendarmerie Sylvain Morel, ignorant que ce dernier est bien plus impliqué qu’il n’y paraît dans cette affaire…

Avec : Marie Denarnaud (Inès Zerouali), Julie Gayet (Lucie Coubert), Hubert Delattre (Sylvain Morel), Mhamed Arezki (Mehdi Zerouali), Anton Alluin (Théo Zerouali), Hadrien Heaulme (Maxime Coubert), Jehan Renard (Raphaël), Christophe Kourotchkine (Philippe), Olivier Bonjour (voisin Inès), Marie-Pierre Bellefleur (mère Ladji), Durel Nkounkou Loumouamou (Ladji), Thibaud Bougel (doublure Théo), Pol Gabriel Marchal (doublure Théo).