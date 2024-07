"L'incroyable embouteillage 2 - Vive les mariés !" sur M6 mercredi 3 juillet 2024

Après le succès du premier volet, découvrez sur M6 mercredi 3 juillet 2024 à 21:10, "L'incroyable embouteillage 2 - Vive les mariés !", réalisé par David Charhon.

L'histoire en quelques lignes...

Été 2024. Alexandre Sivardière (Julien Pestel), en route pour se marier, se retrouve coincé dans un énorme embouteillage avec sa mère (Marie-Anne Chazel), pour qui célébrer ce mariage aujourd’hui est impératif. Il s’agit de la même date que celle de son propre mariage avec son “défunt” mari... même si le père d’Alex est bien vivant. La tension monte à mesure que le compte à rebours s’accélère, chaque minute les rapprochant dangereusement de l’heure fatidique.

La veille, Alex a refusé de célébrer son enterrement de vie de garçon pour ne pas contrarier sa future femme, Vanessa (Claire Chust), qui déteste ce genre d’événement. Cependant, ses témoins, Marc (Bruno Sanches), Samy (Issa Doumbia) et Gabriel (Fred Chau), l’ont fêté mais sans lui. Marc se réveille sans souvenir de la veille, avec un obscur tatouage en russe sur l’épaule et une urne funéraire à ses côtés. Samy et Gabriel, quant à eux, décident de profiter de l’embouteillage pour forcer Alex à célébrer son enterrement de vie de garçon sur place, sous la menace de révéler son secret de jeunesse.

Contrairement à ce que son futur mari imagine, Vanessa n’attend pas sagement à la mairie, mais se remet difficilement... d’un enterrement de vie de jeune fille mouvementé la veille avec sa meilleure amie, Jennifer (Philippine Delaire) et dont elle a peu de souvenirs. Mais c’est sans compter sur un invité surprise qui apparaît sur la banquette arrière... le strip-teaseur de la veille, Teddy (Léo Vazzoler), auquel elle avait promis d’être témoin.

Un peu plus loin, Léon (Romain Lancry) jongle avec son premier go-fast, en évitant Eddie (Pascal Légitimus), un douanier suspicieux, tout en tentant avec beaucoup d’imagination de rassurer Baltus (Hedi Bouchenafa) qui l’attend sur place.

Emma (Lola Dubini), la wedding planner, aussi bloquée sur place avec son assistante Prune (Nina Kepekian), qui jongle avec les imprévus et dont l’imagination sera sans limite pour tenter de maintenir l’événement en temps et en heure.

Coincés également dans cet embouteillage il y a Ben (Fred Testot), un auto-stoppeur déprimé qui pourrait, sans le savoir, sauver le mariage. Mathieu (Élie Semoun) et Pichon (Gérard Jugnot), des voisins ennemis depuis toujours se retrouvent, malgré eux, l’un à côté de l’autre et c’est pas gagné... Monique (Chantal Ladesou) et son gendre Hugo (Max Boublil) qui se détestent verront leur relation transformée à jamais par un quiproquo... Quant à Kevin (Pascal Demolon), le prêtre censé officier le mariage, il profite de ce contretemps pour organiser des confessions mais une rencontre avec une femme mystérieuse, va mettre en doute sa propre vocation…

Le traiteur Momo (Le Comte de Bouderbala) fera tout son pos sible pour sauver la pièce montée malgré la chaleur, tandis que les musiciens (Arsène Mosca, Lionel Laget et Alain Zef), à défaut de mettre l’ambiance sur place, attendent patiemment au milieu de cet incroyable embouteillage

Mais c’est sans compter sur la présence d’autres personnages hauts en couleur, incarnés par Samy Naceri, Adriana Karembeu, La Bajon, Choopa, Studio Danielle ou Michel Crémades, et d’un invité mystère qui rendront cette journée inoubliable, leur permettant de vivre le plus beau jour de leur vie...