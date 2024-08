"Deux femmes pour un magot" fiction inédite diffusée sur ARTE vendredi 30 août 2024

Le destin d'une chauffeuse de VTC est bouleversé par sa rencontre avec une banquière recherchée pour détournement de fonds. Une comédie efficace aux joyeux accents féministes à découvrir sur ARTE vendredi 30 août 2024 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Loin d'être des plus agréables, la vie de Maggy, chauffeuse pour une application de VTC viennoise, a des airs d'épreuve continuelle. Financièrement, rien ne va : il faut faire réparer son pare-brise, le prix de l’hospitalisation de son fils est exorbitant, et le père de ce dernier, les poches percées, semble émotionnellement incapable de la soutenir.

Alors qu'elle entend sur les ondes radio de la police qu'une certaine Juliette Koons est recherchée, elle reçoit une demande de course de la suspecte elle-même. Lorsque, l’ayant prise à son bord, Maggy comprend que cette dernière est soupçonnée du vol de sommes colossales, elle contacte la directrice de la banque, espérant obtenir une récompense. Mais les choses ne vont pas se dérouler exactement comme prévu…

Nuit de cavale à Vienne

Après le court métrage L'attente, où elle s'emparait déjà des causes féministes, et un premier long métrage remarqué (Breaking the Ice, primé au Filmfestival Max Ophüls en 2022), Clara Stern signe avec Deux femmes pour un magot une nouvelle fiction empreinte de sororité.

Entre une version revisitée du mythe de Robin des bois et un hommage à Thelma et Louise, une histoire d'amitié insolite portée par Daniela Golpashin (Maggy) et Caroline Peters (Juliette Koons), deux formidables comédiennes.