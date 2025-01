Inédit "César Wagner - Hors jeu" sur France 2 vendredi 10 janvier 2025 avec Gil Alma

Vendredi 10 janvier 2025 à 21:10, César Wagner sera de retour sur France 2 dans un 11ème épisode inédit : « Hors jeu » réalisé par Emilie et Sarah Barbault.

L'histoire en quelques lignes...

Wagner et ses équipes découvrent un corps de cycliste coupé en deux après avoir violemment percuté un camion. La victime était médecin au STAC, le fameux centre de sports de haut niveau de Strasbourg.

L'enquête amène les policiers à découvrir que non seulement les freins du vélo ont été trafiqués mais que la gourde de la victime contenait aussi du poison. Alors, le tueur voulait-il s'assurer de la réussite de son meurtre ou la victime avait-elle deux ennemis ?

César et ses fidèles acolytes, Léa, Samia et Greg fouillent dans le passé du club, de ses sportifs et mais aussi de ses employés qui ont tous leur lot de secrets...

Avec

Gil Alma (César Wagner), Olivia Côte (Elise Beaumont), Coralie Russier (Léa Saskevitch), Etienne Diallo (Greg Rollot), Nadia Roz (Samia Belkacem), Amaury de Crayencour (Arthur Weiss), Pierre Raby (Christophe Mondénian), Fanny Cottencon (Marie-Ange Wagner), Antonia de Rendinger (Philomène Fisher)…

Et avec la participation de François-Eric Gendron (Jeff Friedmann), Sonia Bonny (Sarah), François-David Cardonnel (Amaury Friedmann), Rufus (Stanislas), Juliette Plumecocq (Mozart).