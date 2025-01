"Les enquêtes du commissaire Van der Valk" : Rédemption à Amsterdam, dimanche 12 janvier 2025 sur France 3 (vidéo)

Dimanche 12 janvier 2025 à 21:05, France 3 diffusera le second volet de la 3ème saison inédite de la collection "Les enquêtes du commissaire Van der Valk" : « Rédemption à Amsterdam ».

Retour à Amsterdam, ville lumineuse, intellectuelle et artistique, qui cache aussi un côté obscur et criminel.

Le commissaire Piet Van der Valk et son équipe vont devoir se plonger dans l’univers du free-running, débattre de la notion de restitution et de rédemption, et se confronter à des adeptes de la magie pour résoudre trois nouvelles énigmes.

Épisode 3x02 Rédemption à Amsterdam

Lorsque le corps du conservateur de musée Ric Van der Molden est retrouvé transpercé d’un coup de sabre, le commissaire Van der Valk se remémore une enquête marquante du début de sa carrière : le meurtre des jeunes Karl et Jonas, morts brûlés vifs des mains de leur propre sœur, Jasmjin Brahm, 16 ans au moment des faits. Le petit voisin qui avait témoigné contre elle s’appelait Eric Van der Molden.

Van der Valk se met alors en tête de la retrouver pour savoir si ce nouveau meurtre ne serait pas lié à cette ancienne affaire. Mais Jasmjin Brahm, sortie de prison depuis, vit désormais sous une nouvelle identité, tenue secrète.