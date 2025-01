"Meurtres à Honfleur" avec Hélène Seuzaret et Bernard Farcy sur France 3 samedi 18 janvier 2025 (vidéo)

Samedi 18 janvier 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Meurtres à Honfleur", une fiction inédite réalisée par Christelle Raynal avec Hélène Seuzaret et Bernard Farcy.

L'histoire en quelques lignes...

Honfleur en septembre est un écrin dont le joyau est le port, où les mâts des bateaux de plaisance scintillent et se balancent nonchalamment sous le regard des touristes. Autour du bassin en forme de U, de hautes et étroites maisons multicolores, alignées épaule contre épaule, semblent ne tenir debout que grâce aux colombages qui forment leurs squelettes apparents. Vu du ciel, l’ensemble donne l’image d’un tableau impressionniste.

Sur le quai, en ce jour de marché, une effervescence agréable domine. Mais soudain des cris de surprise et d’effroi se font entendre. On découvre dans le port ce qui semble être un corps, logé dans une épaisse housse en plastique. À l’intérieur la silhouette humaine est recouverte de gros sel et de sable. C’est le député Jean-Charles Villiers. La mise en scène morbide rappelle la légende d’Arlequin, née au XVIIe siècle à Honfleur.

La capitaine Justine Leroy et son adjoint Vianney mènent l’enquête, bientôt rejoints par l’ancien grand flic Paul Mesnil, retraité et désormais propriétaire d’un restaurant sur les hauteurs de Honfleur.

Avec : Hélène Seuzaret (Justine), Bernard Farcy (Paul), Mouloud Turki (Vianney), Dominique Pinon (Kid), Mathias Mlekuz (Levere), Xavier Lemaitre (Villiers), Catherine Hosmalin (Riquita), Christelle Chollet (Sylvia), Antoine Schoumsky (Delauney) Ricky Tribord (Père Francis)...