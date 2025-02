Lundi 10 février 2025 à 21:05, France 2 diffusera la seconde enquête inédite de la 8ème saison de "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim.

Du grand peintre de la Renaissance italienne Raphaël à l’univers orientaliste et sensuel d’Ingres, Antoine et Florence enquêtent sur deux nouveaux meurtres qui les mèneront du château de Chantilly aux galeries du musée du Louvre, en passant par l’exploration inédite d’un jeu en réalité virtuelle.

Dans ces deux enquêtes inédites ils auront affaire à une romancière à succès qui sera très inspirée par leur histoire d’amour contrariée…

La seconde enquête de cette 8ème saison, "La deuxième odalisque", est diffusée ce lundi 10 février 2025 à 21:05 sur France 2.

L'histoire en quelques lignes...

Julie Delmas, la conceptrice d’un jeu de réalité virtuelle est retrouvée assassinée dans son bureau. Pour mener l’enquête, Antoine et Florence vont devoir résoudre les énigmes de ce jeu consacré à l’univers du peintre Jean-Auguste Ingres, un jeu qui semble mystérieusement susciter bien des convoitises. Le duo plonge ainsi dans le monde sensuel et coloré d’un des plus grands artistes français de la première moitié du XIXe siècle.

Mais Patricia Richter, une célèbre autrice de best-sellers, venue observer le travail de l’OCBC pour son prochain roman, ne facilite pas leur travail. Car, pour inspirer la romancière, rien de tel que la relation pleine d’ambiguïtés et de non-dits entre Florence et Antoine…

Avec : Nicolas Gob (Antoine Verlay), Eléonore Bernheim (Florence Chassagne), Philippe Duclos (Pierre Chassagne), Benjamin Egner (Alex Pardo), Salomé Partouche (Adèle Attias).

En Guests dans cet épisode : Catherine Marchal.