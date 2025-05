"Le voyageur" : deux épisodes à revoir sur France 3 samedi 17 mai 2025

Samedi 17 mai 2025 à partir de 21:05, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux enquêtes du capitaine Yann Kandinsky : « Le roi nu » et « Le village assassiné ».

Tom Bareski est un commandant de police en disponibilité. Il continue de faire son travail, en marge de la procédure, en enquêtant sur des affaires non élucidées. Quelques années auparavant, le capitaine Kandinsky avait fait la rencontre du « Voyageur ». Après la mort de ce dernier, il décide de se mettre, lui aussi, en disponibilité de la police et de mener ses propres enquêtes.

Un nouveau héros qui prend la relève du commandant Bareski et poursuit la mission que ce dernier s’était donnée : rendre justice à des familles démunies, désespérées de ne pas connaître la vérité sur la disparition d’un proche.

21:10 Épisode 2x03 Le roi nu

Kandinsky a eu la confirmation par la commissaire Macena qu’un seul prédateur a commis les nombreux crimes répertoriés et non élucidés, dans le mystérieux cahier trouvé dans le van de Bareski.

Kandinsky commence sa traque en Ille-et-Vilaine. Mais, de chasseur, il va devenir la proie d’un redoutable prédateur...

22:40 Épisode 1x04 Le village assassiné

Thomas Bareski arrive dans un village des Vosges qui, six ans après le violent assassinat non résolu de la famille Schal, la mère, le père et leur bébé, est devenu un village fantôme.

Grâce à quelques irréductibles, Bareski relancera une enquête qui permettra à cette bourgade de retrouver enfin la paix.