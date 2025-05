"Diamants à haut risque", fiction inédite diffusée sur ARTE vendredi 23 mai 2025

Un policier tombe amoureux d’une femme soupçonnée de recel de diamants... Un thriller enlevé et retors à découvrir sur ARTE vendredi 23 mai 2025 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Nina Hausen, directrice d'une agence d'escorts, est attaquée dans sa voiture par un inconnu après une promenade nocturne dans la forêt. Elle parvient à lui échapper en le blessant grièvement, mais découvre sur le siège arrière un petit sac contenant des diamants – la rançon versée dans une affaire d’enlèvement. Sous la pression d'une collègue, Nina signale l'agression à la police, en omettant de parler des pierres précieuses.

Chargés de l’enquête, les inspecteurs Lysewski et Weber ne tardent pas à nourrir des soupçons sur la probité de la jeune femme, surtout lorsqu’elle se trouve à nouveau menacée par le maître chanteur, qui veut récupérer les diamants. Mais Lysewski n’est pas insensible au charme de Nina...

Jeux à trois bandes

Cas de conscience chez les policiers. Confrontés à la mystérieuse executive woman au passé sulfureux, et qui semble toujours avoir un coup d’avance sur eux, Lysewski et Weber vont mettre en balance leur éthique et leurs desseins personnels. Le premier veut sauver sa relation amoureuse avec Nina tout en la cachant à Weber. Ce dernier est tenté de sacrifier leur amitié à son ambition professionnelle, encouragée par leur chef, qui cherche à les monter l’un contre l’autre.

Un thriller enlevé et retors mêlant jeux à trois bandes et surprenants retournements de situation.