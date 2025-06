"Flash(s)" : la première enquête avec Miou-Miou à revoir sur France 2 mercredi 4 juin 2025 (vidéo)

Après la diffusion la semaine dernière du second volet inédit de "Flash(s)", France 2 vous propose de revoir mercredi 4 juin 2025 à 21:10 la première enquête avec Miou-Miou et Marie Denarnaud.

L'histoire en quelques lignes...

Mathilde fait connaissance avec le groupe de PJ dont elle prend la tête... sur le parvis de l'hôpital où Judith, 7 ans, vient d'être enlevée, malgré son état de santé préoccupant.

Quand la police arrête une femme qui erre, hagarde, la poupée de l'enfant dans les bras, Mathilde est elle-même plus que désorientée. La suspecte est... sa mère à qui elle n'adresse plus la parole depuis des mois. Qu'est-ce que Claire fait là ? Se prétendre médium n'est pas un alibi recevable : a-t-elle une explication rationnelle à lui fournir ? Non, aucune ?! Mathilde place sa mère en garde à vue.

Mais, que Mathilde le veuille ou non, les visions de Claire se révèlent décisives. Et comme, pour le parquet, seule l'urgence de retrouver Judith compte, Mathilde doit se résoudre à collaborer. En se demandant à chaque instant si la présence de Claire dans son enquête est une mauvaise blague ou le signe qu'il est temps de renouer le dialogue.

Avec : Miou-Miou (Claire), Marie Denarnaud (Mathilde), Nicolas Briançon (Etienne), Nicolas Grandhomme (Baron), Mhamed Arezki (Daoud), Holy Fatma (Rachida), Guillaume Clerice (Rémy).