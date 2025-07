"Le premier venu" avec Claire Keim et Pierre Arditi mercredi 2 juillet 2025 sur France 2

Mercredi 2 juillet 2025 à 21:10, France 2 rediffusera "Le premier venu", une comédie romantique et sociale, avec Claire Keim et Pierre Arditi.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une dizaine de jours, Gina, présentatrice de la minute hippique et héritière des poivres Duval, va se marier avec Mathieu, professeur d’université spécialisé dans l’équation de Schrödinger, son fiancé de longue date, qui a tout pour plaire.

Gina baigne dans le bonheur jusqu’au soir où, en rentrant chez elle, elle découvre que leur appartement a été cambriolé. Et puis, après analyse du vol, elle comprend qu’il n’y a que les affaires de Mathieu qui manquent... En fait de vol, Gina s’est fait larguer comme une pauvre chose. Elle est inconsolable. Sa meilleure amie lui conseille de coucher avec le premier venu, histoire de retrouver un peu d’amour-propre. Et le premier venu, c’est Félicien, garagiste à Villetaneuse, martiniquais d’origine, avec qui elle s’était disputée quelques heures avant pour une histoire de pneu... Elle lui demande de coucher avec elle, il accepte, ravi de l’aubaine.

Il la trouve snob et parisienne, elle le trouve macho et banlieusard. Évidemment, ils n’ont rien à faire ensemble, sauf l’essentiel. Et si Félicien, de pansement éphémère, devenait pour Gina l’amour de sa vie ?

Les choses se compliquent lorsque, à quelques jours de leur mariage, Mathieu revient au bercail.

Gina décidera-t-elle de se marier quoi qu’il arrive ou choisira-t-elle de donner un nouveau sens à sa vie ?

Avec : Claire Keim (Gina), Makita Samba (Félicien), Pierre Arditi (André), Laurent Capelluto (Mathieu), Baya Kasmi (Sara), Mohamed Seddiki (Anis), Seyna Kane (Belly), Marie-Armelle Deguy (Claude), Xavier Robic (wedding planner), Lawa Fauquet (Rose-Marie), Bruno Henry (Léopold)...