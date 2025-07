"L'annonce" avec Alice Taglioni et Éric Caravaca sur Arte vendredi 25 juillet 2025

Vendredi 25 juillet 2025 à 21:00, Arte rediffusera "L'annonce", une délicate romance rurale avec Alice Taglioni et Éric Caravaca.

L'histoire en quelques lignes...

Empêtrée dans une relation destructrice avec Didier, actuellement en prison, Annette a répondu à une annonce : "Homme doux, 46 ans, cherche jeune femme aimant la campagne."

Entre elle et Paul, le courant passe. Annette insiste pour s'installer avec son fils Éric dès Noël dans la ferme où Paul, sa sœur Nicole et son oncle Antoine tentent de passer à l'élevage bio. Séduit et las de la solitude, l'agriculteur cède. Mais il aurait souhaité attendre un peu, car l'hiver s'annonce rude.

Contre toute attente, Éric et Annette s'acclimatent bien. Mais Nicole ne cache pas son hostilité à leur égard…

Émotions contenues

Sous les champs auvergnats enneigés, les tensions couvent. Par fines touches, la réalisatrice Julie Lopes Curval dépeint ce début de relation entre deux êtres fragiles et secrets, qui ont démarré la vie commune trop tôt.

À coups de petites contraintes, de mini rebuffades, de remarques acerbes, ce couple, pourtant bien assorti, se trouve au bord de l'implosion. Pointant les ravages de l'agriculture intensive, le film fait aussi coexister deux générations de paysans : l'oncle, nostalgique du temps où l'on faisait du bio sans le savoir, et ses neveux, ployant sous les soucis mais tournés vers le futur.

Grâce à un jeu sobre et tout en émotions contenues, Éric Caravaca et Alice Taglioni forment un remarquable duo, pour beaucoup dans la réussite de cette romance rurale.