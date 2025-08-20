recherche
"Des places au soleil", fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 22 août 2025

"Des places au soleil", fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 22 août 2025

Vendredi 22 août 2025 à 20:55, Arte diffusera "Des places au soleil", une fiction allemande inédite qui suit une jeune autrice berlinoise en difficulté, tant sur le plan professionnel que personnel.

L'histoire en quelques lignes...

Autrice allemande fauchée et en mal de reconnaissance, Samuela est à la peine : son petit ami a besoin d’air et la collection dans laquelle elle espérait être publiée va s’arrêter. La jeune femme décide alors de s’envoler pour Lanzarote, accompagnée de son petit frère, pianiste surdoué en plein doute existentiel.

Mais alors qu’elle prévoyait d’y écrire au calme, la jeune femme découvre dans la villa familiale un squatteur : leur père, écrivain réputé, qui a déserté le foyer quinze ans plus tôt. La mère de Samuela, propriétaire de la maison, qu’elle projette de vendre, débarque bientôt à son tour avec son jeune amant.

Entre règlements de comptes, silences gênés, douloureuses prises de conscience, mais aussi lueurs de complicité retrouvée, la réunion de famille va s’avérer explosive.

Sur fond de paysages volcaniques ensoleillés et de musique espagnole, la chronique tragi-comique d’une émancipation, portée par l’épatante Julia Windischbauer et des seconds rôles savoureux.

