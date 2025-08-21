"Meurtres à Pont-Aven" à revoir sur France 3 samedi 23 août 2025 avec Alexandre Brasseur, Astrid Roos & Stéphane Freiss

Samedi 23 août 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Meurtres à Pont-Aven" avec Alexandre Brasseur, Astrid Roos et Stéphane Freiss.

L'histoire en quelques lignes...

Suzanne Saroc, artiste peintre, a été brûlée vive dans son atelier. Vingt ans plus tard, ce drame va resurgir à l’occasion des homicides de deux galeristes dans la même ville.

L’enquête est menée par Marion, la fille de Suzanne, qui était enfant lors de la disparition de sa mère, et par Antoine Le Mezec, qui était à la tête des investigations à l’époque. Serait-il passé à côté d’un élément capital ? L’aurait-il occulté volontairement ? Quel est le lien entre toutes ces affaires ?

Et que cache Sébastien, le père de Marion, médecin légiste, aussi en charge de l’enquête sur la mort des deux galeristes ? Son amour pour Suzanne est demeuré intact depuis toutes ces années et, au fond de lui, il a toujours pensé qu’on lui avait menti.

Qui détient la vérité ?

Avec : Alexandre Brasseur (Antoine Le Mezec), Astrid Roos (Marion Darosa), Stéphane Freiss (Sébastien Darosa), Michel Voita (Paul Dumoriez), Naïma Rodric (Juliette Dumoriez), Anne Canovas (Marie-Ève Dumoriez).