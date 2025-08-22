"La reine du crime présente : Invitation à un meurtre" sur France 3 dimanche 24 août 2025

L'histoire en quelques lignes...
1934. Sud de l'Angleterre.
Un milliardaire reclus invite six inconnus apparemment sélectionnés par hasard dans son domaine insulaire. Une apprentie détective intrépide, Miranda Green, trouve la mystérieuse invitation trop séduisante pour la laisser passer.
Lorsque l'un des invités est retrouvé mort, Miranda doit mener l'enquête...
Avec : Mischa Barton (Miranda Green), Chris Browning (Donald Walker), Bianca Santos (Carmen Blanco), Giles Matthey (Phillip Armstrong), Grace Lynn Kung (Lu Wang), Seamus Dever (Lawrence Kane), James Urbaniak (Gordon), Amy Sloan (Katherine), Alex Hyde-White (Sean)…