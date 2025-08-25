recherche
Fictions

"La loi de Julien" avec Jean-Pierre Darroussin à revoir sur T18 mercredi 27 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 25 août 2025 170
"La loi de Julien" avec Jean-Pierre Darroussin à revoir sur T18 mercredi 27 août 2025

Mercredi 27 août 2025 à 20:50, T18 rediffusera "La loi de Julien", une fiction de 2017 avec Jean-Pierre Darroussin qui incarne le personnage principal, Maître Julien Meunier, un avocat pénaliste.

L'histoire en quelques lignes...

Célèbre avocat pénaliste, d’une totale droiture et d’un dévouement infini, Julien voue un véritable culte à Irène Delamarche, la généreuse et richissime femme d’affaires qui l’a adopté à la mort de ses parents. Ce qui explique que lorsque Cyril, le fils « légitime » d’Irène, est accusé du meurtre de sa jeune maîtresse – Sveta –, Julien s’empresse de prendre la défense de son « faux frère », espérant obtenir son acquittement et se libérer ainsi partiellement de la dette dont il se sent redevable envers sa mère adoptive.

Au cours d’un incroyable rebondissement, Julien se retrouve accusé par Cyril. Il comprend alors qu’il est pris au piège. Lors du procès d’assises, où il comparaitra dans le box des accusés, Julien devra faire preuve d’encore plus de talent et de force de persuasion qu’il n’a l’habitude de le faire quand il est assis sur le banc de la défense.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Vote de confiance, Olivier Faure invité du 20H de TF1 ce lundi 25 août 2025

Vote de confiance, Olivier Faure invité du 20H de TF1 ce lundi 25 août 2025

25 août 2025 - 19:10

Sur le même thème...

&quot;L'élève Ducobu&quot; avec Elie Semoun à revoir sur TMC mercredi 27 août 2025 (vidéo)

"L'élève Ducobu" avec Elie Semoun à revoir sur TMC mercredi 27 août 2025 (vidéo)

25 août 2025 - 17:21

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

23 août 2025 - 20:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL