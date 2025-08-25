"La loi de Julien" avec Jean-Pierre Darroussin à revoir sur T18 mercredi 27 août 2025

Mercredi 27 août 2025 à 20:50, T18 rediffusera "La loi de Julien", une fiction de 2017 avec Jean-Pierre Darroussin qui incarne le personnage principal, Maître Julien Meunier, un avocat pénaliste.

L'histoire en quelques lignes...

Célèbre avocat pénaliste, d’une totale droiture et d’un dévouement infini, Julien voue un véritable culte à Irène Delamarche, la généreuse et richissime femme d’affaires qui l’a adopté à la mort de ses parents. Ce qui explique que lorsque Cyril, le fils « légitime » d’Irène, est accusé du meurtre de sa jeune maîtresse – Sveta –, Julien s’empresse de prendre la défense de son « faux frère », espérant obtenir son acquittement et se libérer ainsi partiellement de la dette dont il se sent redevable envers sa mère adoptive.

Au cours d’un incroyable rebondissement, Julien se retrouve accusé par Cyril. Il comprend alors qu’il est pris au piège. Lors du procès d’assises, où il comparaitra dans le box des accusés, Julien devra faire preuve d’encore plus de talent et de force de persuasion qu’il n’a l’habitude de le faire quand il est assis sur le banc de la défense.