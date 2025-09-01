recherche
Fictions

"La loi de Gloria" avec Victoria Abril à revoir sur T18 mercredi 3 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 1 septembre 2025 165
"La loi de Gloria" avec Victoria Abril à revoir sur T18 mercredi 3 septembre 2025

Mercredi 3 septembre 2025 à 20:40, T18 rediffusera "La loi de Gloria", une fiction policière qui met en scène une avocate (Victoria Abril) dont la vie est bouleversée par un drame personnel.

L'histoire en quelques lignes...

Parmi les ténors du barreau français, Gloria Mendoza fait figure de légende.

Elle s'est initialement illustrée dans la défense de personnalités du milieu, avant d'accéder à la célébrité en élargissant son "répertoire" à des justiciables ordinaires impliqués dans des crimes de sang. Et en remportant chacun de ses procès d'assises... tout en collectionnant les blâmes du conseil de l'ordre pour ses multiples manquements au code de déontologie. On la surnomme "l'avocate du diable".

Depuis peu, Gloria Mendoza s'est retirée des affaires. Elle passe son temps entre la conception des plans de sa future villa avec piscine et les visites de sa fille adorée, Salomé, brillante avocate. C'est elle qui prend la défense de Kevin, un marginal, accusé d'un meurtre particulièrement odieux commis sur une jeune fille de quinze ans, Samantha.

Au cours de l'instruction du dossier, Salomé meurt d'un accident de moto. C'est du moins ce que conclura la police. Gloria Mendoza, elle, est intimement convaincue qu'il existe un lien entre le dossier du meurtre de Samantha et la mort de sa fille. Qu'avait-elle découvert ? À qui pouvait-elle faire du tort ?

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; lundi 1er septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 1er septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

01 septembre 2025 - 19:33

Sur le même thème...

&quot;Le bonheur est dans le pré&quot; d'Étienne Chatiliez à revoir sur NOVO 19 mercredi 3 septembre 2025

"Le bonheur est dans le pré" d'Étienne Chatiliez à revoir sur NOVO 19 mercredi 3 septembre 2025

01 septembre 2025 - 19:14

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 3 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 3 septembre 2025, les invités reçus par…

01 septembre 2025 - 13:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL