"La loi de Gloria" avec Victoria Abril à revoir sur T18 mercredi 3 septembre 2025

Mercredi 3 septembre 2025 à 20:40, T18 rediffusera "La loi de Gloria", une fiction policière qui met en scène une avocate (Victoria Abril) dont la vie est bouleversée par un drame personnel.

L'histoire en quelques lignes...

Parmi les ténors du barreau français, Gloria Mendoza fait figure de légende.

Elle s'est initialement illustrée dans la défense de personnalités du milieu, avant d'accéder à la célébrité en élargissant son "répertoire" à des justiciables ordinaires impliqués dans des crimes de sang. Et en remportant chacun de ses procès d'assises... tout en collectionnant les blâmes du conseil de l'ordre pour ses multiples manquements au code de déontologie. On la surnomme "l'avocate du diable".

Depuis peu, Gloria Mendoza s'est retirée des affaires. Elle passe son temps entre la conception des plans de sa future villa avec piscine et les visites de sa fille adorée, Salomé, brillante avocate. C'est elle qui prend la défense de Kevin, un marginal, accusé d'un meurtre particulièrement odieux commis sur une jeune fille de quinze ans, Samantha.

Au cours de l'instruction du dossier, Salomé meurt d'un accident de moto. C'est du moins ce que conclura la police. Gloria Mendoza, elle, est intimement convaincue qu'il existe un lien entre le dossier du meurtre de Samantha et la mort de sa fille. Qu'avait-elle découvert ? À qui pouvait-elle faire du tort ?